Новое на сайте

«Слышал, что в одном из интернатов для психических больных у нас в Вологде снимали фильм московские киношники. Правда ли это, и какое кино снимали?»

«Неподалеку от нашего дома находится ресторан. Гости нередко заказывают фейерверк на улице. Рядом находится школьный стадион, где играют дети. Есть ли какие-то ограничения по использованию пиротехники?»

«Дома скопилось много книг, изданных в советские годы. Примут ли их в областной библиотеке им. Бабушкина?»

«Недавно на сотовый пришла sms-ка якобы от Центрального банка России, что банк, где мы держим вклады, лишился своей лицензии. Действительно ли ЦБ таким образом оповещает граждан?»

«Какую площадь должна убирать уборщица служебных помещений в первой городской больнице и в больнице в Водниках на одну ставку? Чем регулируется этот вопрос?»