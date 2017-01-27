Новое на сайте

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Образование, 26.01.2017 11:17
Колыбельная для архитектуры
Окончив инженерно-строительный факультет ВоГУ и отработав по специальности 2,5 года в Вологде, Иван Магарев решил продолжить учиться в Миланском политехническом институте (Politecnico di Milano).
Среда обитания, 26.01.2017 08:15
Провальное дело
В Тотьме сорван оборонный контракт на строительство нового изолятора временного содержания (ИВС).
Образование, 18.01.2017 12:20
Припасть к «Истокам»-2
Родителям учеников московской школы №2065 удалось добиться отмены православного курса «Истоки», который преподавался по учебнику вологодского профессора Александра Камкина: во всех пятых классах он заменён на «Светскую этику».
Образование, 18.01.2017 09:19
Обратите внимание
В детском саду №32 «Рябинка» с родителей незаконно собирали деньги и довели состояние канализационных сетей до антисанитарии.
Люди, 17.01.2017 14:29
Лучших журналистов наградили в День российской печати
В областной филармонии 13 января награды получили редакции СМИ и лучшие журналисты.
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Потребности, 17.01.2017 14:28
По справедливости
Потребности, 17.01.2017 14:26
Долгожданное новоселье
Здоровье, 17.01.2017 14:22
«Скорая» для районов
Среда обитания, 17.01.2017 14:18
По пунктам
Среда обитания, 17.01.2017 14:17
В изоляции
Среда обитания, 13.01.2017 07:53
Рыночные отношения
Люди, 12.01.2017 13:03
Продолжатель династии
Среда обитания, 12.01.2017 10:00
Дом с мезонином
Среда обитания, 11.01.2017 08:59
На краю земли
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Тенденции, 26.01.2017 12:27
Трудный выбор
В России может произойти ещё одна реформа местного самоуправления.
Деньги, 25.01.2017 10:25
Без дополнительных затрат
В Администрации города Вологды изменена система оплаты труда.
Транспорт, 24.01.2017 13:26
«Вологодское авиационное предприятие» приняло в эксплуатацию новый вертолёт
Вертолёт МИ-8МТВ-1 будет обслуживать в Мурманской области контракт по перевозкам в интересах «Кольской горно-металлургической компании».
Кадры, 24.01.2017 13:24
Сохранить и приумножить
Экс-глава Бабушкинского района возглавил местный лесхоз.
Кадры, 24.01.2017 13:23
Просто работать
Экс-начальник городского Департамента экономического развития Андрей Киселев вернулся на работу в Администрацию на ту же должность.
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Кадры, 24.01.2017 13:22
Новым директором Департамента охоты Минприроды России стал вологжанин
Политика, 24.01.2017 13:20
Здесь будет мост
Бизнес, 20.01.2017 07:42
Тёмная зона
Деньги, 20.01.2017 07:13
Короли госзаказа-2016
Кадры, 18.01.2017 11:33
Теория вероятности
Бизнес, 17.01.2017 14:36
Не выдержали конкуренции
Бизнес, 17.01.2017 14:35
Праздник должен быть у всех
Кадры, 17.01.2017 14:32
На круги своя
Бизнес, 13.01.2017 08:00
«Дедовский» метод
Политика, 11.01.2017 11:09
Пошли на понижение
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Происшествия, 25.01.2017 15:32
В огне
Дети, спасшиеся из горящего автобуса в 30 километрах от Вологды, заняли первые места в олимпиаде по физике имени Дж. К. Максвелла.
Происшествия, 25.01.2017 13:34
ЧП районного масштаба
В Верховажье полицейский покончил жизнь самоубийством.
Происшествия, 25.01.2017 11:36
Резкий поворот
15-летняя школьница в тяжелом состоянии находится в реанимации после столкновения снегохода с катером на реке Вологде.
Громкое дело, 25.01.2017 09:30
Следствие ведет Интерпол
Этюд знаменитого русского художника Архипа Куинджи «Днепр», таинственным образом исчезнувший из Вологодской областной картинной галереи, будет объявлен в международный розыск, пообещал глава регионального УМВД Виталий Федотов.
Происшествия, 24.01.2017 15:37
Чёрный юмор
Житель Харовска в минувшее Рождество «заминировал» Ельцин-центр в Екатеринбурге.
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Громкое дело, 24.01.2017 13:28
Пока все дома
Громкое дело, 20.01.2017 08:00
Бизнес на смерти
Происшествия, 19.01.2017 11:04
Девушка с татуировкой панды
Криминал, 18.01.2017 12:07
За ру(б)лём
Происшествия, 18.01.2017 10:37
Проморгали
Пожары, 17.01.2017 16:05
Ночь перед Рождеством
Громкое дело, 13.01.2017 07:24
Бремя власти
Громкое дело, 23.12.2016 08:00
Подменный пункт
Громкое дело, 22.12.2016 15:23
Миллионер поНЕВОЛЕ
Криминал, 22.12.2016 13:08
Лобовое столкновение
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Культура, 26.01.2017 12:38
Воспоминания свободны
Литературный вечер в День памяти Варлама Шаламова в Вологде собрал исследователей творчества писателя.
Выставки, 26.01.2017 11:39
Мир за железной дверью
В Вологодском музее-заповеднике открылась редкая выставка — экспозиция чучел птиц и животных.
Кумиры, 19.01.2017 11:11
Жажда успеха
Группа «Аффинаж», в истории которой есть и вологодский след, претендует на «Чартову дюжину».
Культура, 19.01.2017 08:09
Душа хранит
3 января 2017 года Николаю Рубцову исполнился бы 81 год, а 19 января считается днем его памяти. И с каждым годом интерес к творчеству, к жизни и обстоятельствам гибели возрастает.
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Культура, 11.01.2017 12:17
Книжный Олимп-2016
Кумиры, 29.12.2016 08:46
Старик-разбойник
Кино/ТВ, 27.12.2016 15:15
Открытая страница
Кумиры, 22.12.2016 10:16
Олег ХАКМАН: «Ещё не вечер»
Кумиры, 21.12.2016 15:18
Народная инициатива
Культура, 21.12.2016 12:12
По кирпичику-2
Культура, 20.12.2016 14:10
Госприемка шедевра
Кумиры, 15.12.2016 11:14
Личное дело
Культура, 07.12.2016 11:05
Удобства для стихов
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Увлечения, 26.01.2017 14:43
ЗаПАРились
Вологодские школы ведут борьбу с вейперами, привлекая к работе с родителями и учениками наркологов и психологов.
Как это было, 25.01.2017 11:41
Живая память
27 января Россия отметит сразу две памятных даты: день памяти жертв Холокоста и День снятия Ленинградской блокады.
Туризм, 24.01.2017 13:40
По-английски
Джон Уоррен снова приедет в Вологодскую область.
Как это было, 19.01.2017 15:16
Робинзон уходит от погони
На склоне лет герой знаменитого романа Даниэля Дефо предпринял еще одно путешествие, «рассекретить» которое удалось лишь три века спустя.
Туризм, 18.01.2017 15:13
Мороз – Красный нос
Великий Устюг стал лидером в рейтинге самых популярных малых городов в России, несмотря на новогодние морозы и проблемы с транспортной доступностью.
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Как это было, 13.01.2017 06:58
Скорчил рожу...
Религия, 12.01.2017 15:20
Символы возрождения
Туризм, 28.12.2016 16:16
На каникулах по Вологодчине
Зверье мое, 22.12.2016 13:24
Добрые «колючки»
Зверье мое, 22.12.2016 10:23
Бессонница косолапого
Как это было, 15.12.2016 18:47
Оперный шпион
Увлечения, 15.12.2016 16:15
Лаборатория «Морозко»
Как это было, 08.12.2016 10:12
Оглянуться в будущее
Туризм, 07.12.2016 11:11
В десятке лучших
Авто, 06.12.2016 14:10
Андрей Травников: «Проект платных парковок «сырой»
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Единоборства, 25.01.2017 13:06
Почтили память Александра Матросова
14 и 15 января в городе Великие Луки состоялся традиционный ежегодный Всероссийский турнир по самбо среди мужчин, посвящённый памяти подвига Героя Советского Союза Александра Матросова.
Единоборства, 25.01.2017 11:45
Открыли сезон
Новый соревновательный год стартовал с крупного мероприятия.
Калейдоскоп, 24.01.2017 13:44
В Тотьме соревновались собачьи упряжки
Международная дистанционная гонка на собачьих упряжках «Русский Север-2017» прошла на территории Школы путешественников Федора Конюхова.
Калейдоскоп, 24.01.2017 13:44
«Подснежники»
Вологжане отпраздновали «День снега».
Калейдоскоп, 19.01.2017 09:14
Олимпийский резерв
Вологодские СДЮСШОР не смогли в 2016 году получить помощь из федерального бюджета из-за юридических тонкостей.
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Калейдоскоп, 18.01.2017 07:16
Морозы не испугали «сеньоров»
Калейдоскоп, 10.01.2017 12:50
Знай нашу!
Калейдоскоп, 28.12.2016 12:19
Замаскировались
Калейдоскоп, 28.12.2016 11:20
Вологжане приняли участие во всероссийских соревнованиях
Калейдоскоп, 28.12.2016 11:17
Судейский бунт
Единоборства, 28.12.2016 09:40
Егор Ткаченко отличился на «Янтарных перчатках»
Баскетбол, 21.12.2016 13:18
Достать кольцо!
Калейдоскоп, 21.12.2016 12:24
Битва за контракт
Калейдоскоп, 21.12.2016 11:25
Юные теннисисты боролись за награды