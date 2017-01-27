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Вопросы и ответы

Новое на сайте

На Пошехонском кладбище, как рассказывают работники, захоронено свыше 100 тысяч вологжан. Для сравнения: сейчас в Вологде проживает около 312 тысяч человек. | Фото Марины Черновой
Жизнь, 27.01.2017 08:00

Над вечным покоем

Покой на кладбищах — лишь кажущийся. За клиентов порою идут самые настоящие бои без правил.


Фирмы ритуальных услуг считают, что избавиться от конфликтов и ошибок в организации похорон им поможет ФЗ «О погребении и похоронном деле», вступающий в силу с 1 января 2018 года. (Перед вами — третий, заключительный матриал из цикла журналистских расследований об «особенностях» похоронного дела в Вологде. Первый, «Подменный пункт», был опубликован в номере от 20 декабря 2016 года, второй, «Бизнес на смерти», — в номере от 17 января 2017 года.)
Выход из положения
Бизнес, 27.01.2017 07:42

Выход из положения

ФСИН прекратила работу на птицефабрике «Малечкино».

 
Тайна сокровищ усадьбы Ковырино
Как это было, 27.01.2017 06:13

Тайна сокровищ усадьбы Ковырино

«Премьеру» удалось узнать, как пропали фамильные ценности богатых наследников знаменитой вологодской усадьбы.

 
О спорт, ты миф?
Калейдоскоп, 26.01.2017 15:14

О спорт, ты миф?

Министерство спорта России официально опровергло итоги рейтинга, составленного сайтом «Советский спорт» о развитии спорта в регионах.

 

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Самое читаемое
топ-10 недели (17.01.2017 - 23.01.2017):
  1. Девушка с татуировкой панды (803 просмотра)
    2. 24-летнюю вологжанку нашли мертвой в самом центре города.
  2. Теория вероятности (756)
    3. Глава УМВД России по Вологодской области Виталий Федотов может покинуть свой пост.
  3. Проморгали (670)
    4. Полицейский патруль, прибыв по жалобе соседей на улицу Щетинина, не заметил… труп.
  4. Бизнес на смерти (605)
    5. Сотрудник вологодского бюджетного учреждения «Бюро судмедэкспертизы» открыл в своем здании коммерческую структуру.
  5. Короли госзаказа-2016 (540)
    6. «Премьер» составил рейтинг поставщиков по государственным закупкам по итогам 2016 года.
  6. На круги своя (379)
    7. Экс-начальник департамента финансов Администрации города Вологды Владимир Пешков занял место заместителя главы Администрации Сокольского муниципального района.
  7. За ру(б)лём (368)
    8. Главный врач БУЗ ВО «Череповецкая городская больница №2» Сергей Жуков может лишиться должности в результате громкого уголовного дела о взятке.
  8. Не выдержали конкуренции (302)
    9. Еще одно сельхозпредприятие Вологодской области на грани банкротства.
  9. По пунктам (295)
    10. ООО «Лизинговая компания «ЦФМ» несколько лет оспаривает выделение участка земли в центре города, который занимает частная структура одного известного предпринимателя.
  10. Обратите внимание (261)
    11. В детском саду №32 «Рябинка» с родителей незаконно собирали деньги и довели состояние канализационных сетей до антисанитарии.
топ-10 месяца (20.12.2016 - 23.01.2017):
  1. Миллионер поНЕВОЛЕ (2192)
    2. Заместитель главы Администрации Сокольского района Михаил Романов арестован по подозрению во взятке.
  2. Риммер против России (1066)
    3. Российская Федерация согласилась выплатить осужденному в 2012 году предпринимателю Александру Риммеру компенсацию в сумме 4550 евро.
  3. Военный приют (1022)
    4. Бывшая военная база ПВО станет новым муниципальным кладбищем.
  4. Заначка на «черный день» (959)
    5. В отношении директора федерального подразделения Росрезерва в Вологде возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями».
  5. Подменный пункт (923)
    6. В морге вологодской областной больницы снова подменили покойника.
  6. ОЖИДАНИЯ-2017: что год грядущий нам готовит? (892)
    7. Представляем обзор наиболее существенных нововведений и изменений, которые коснутся всех вологжан.
  7. В ожидании реальности (860)
    8. Вологодские строители отказываются продавать готовое жилье по ценам, которые предлагает федеральная программа по расселению из ветхого и аварийного жилья.
  8. Девушка с татуировкой панды (803)
    9. 24-летнюю вологжанку нашли мертвой в самом центре города.
  9. Теория вероятности (756)
    10. Глава УМВД России по Вологодской области Виталий Федотов может покинуть свой пост.
  10. Рыночные отношения (746)
    11. 100%-ный пакет акций Вологодского городского рынка продан за 154125000 рублей.
Дни рождения
31 января

ЗАРУБИНА Валентина Николаевна, генеральный директор ОАО МСК «Элпис»

 

МАКАРОВСКИЙ Алексей Юрьевич, заместитель мэра города Вологды по общим вопросам

 

ТИХОМИРОВ Михаил Станиславович, депутат Вологодской городской Думы

 
01 февраля

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович, мэр города Вологды

 
Мнения
Резонанс, 22.11.2016 13:55

Опровержение

15 ноября 2016 года в газете «Премьер-новости за неделю» № 45 (993) на стр. 4 была опубликована статья «Дорогие дороги» Александра Тельтевского.

 
Злоба дня, 12.10.2016 11:58

Ошибка в маршруте

Недавно со мной произошел курьез: таксистка везла меня на Дальнюю, 30 в гости к друзьям, а привезла на Дальнюю, 34, сама того не заметив.

 
Женский взгляд, 12.10.2016 10:58

Нелюбимая

Чтобы любить российскую систему коммунального хозяйства, там, наверное, нужно работать. Просто так любить их тяжело. Они противятся этому светлому чувству.

 
Злоба дня, 05.10.2016 10:42

Минусы и плюсы

Удивительно, как в современном мире меняются знаки нравственных оценок с плюса на минус и с минуса на плюс.

 
Женский взгляд, 05.10.2016 06:43

С Днем учителя!

В жизни мне встречались разные учителя.

 
Вопрос-ответ
25.01.2017 10:17

Что убирать?

«Какую площадь должна убирать уборщица служебных помещений в первой городской больнице и в больнице в Водниках на одну ставку? Чем регулируется этот вопрос?»

 
25.01.2017 09:18

Почему площадка Ленивая?

«Место, где в Вологде установлен памятник в честь 800-летия города, называется Ленивой площадкой. С чем связано столь нелицеприятное название?»

 
25.01.2017 08:19

Обязаны ли сообщать?

«Говорят, что если застройщик возводит дом на средства дольщиков, то он обязан предоставлять оперативную информацию о строительстве. Правда ли это? Как он должен это делать?»

 
25.01.2017 07:19

Сколько ждать операции?

«Моему отцу может потребоваться операция на сердце — как я понимаю, это относится к высокотехнологичной помощи. Кто регулирует сроки ожидания операции?»

 
18.01.2017 10:29

Какова норма?

«В прошедшие холода в нашем доме по ул. Добролюбова, 32 практически во всех квартирах держалась температура +13оС. Подскажите, какими должны быть в квартире температура и давление?»

 
Деньги тут
Персоналии
Место действия
Предприятия, организации
Новости компаний
24.01.2017 13:26«Вологодское авиационное предприятие» приняло в эксплуатацию новый вертолёт
17.01.2017 14:34Праздник должен быть у всех
17.01.2017 14:18По пунктам
10.01.2017 13:15Победители розыгрыша билетов на самолёт от Вологодского авиационного предприятия определились накануне Нового года
10.01.2017 13:14Умная экономика
10.01.2017 13:13Строителям дан еще один шанс не ошибиться
10.01.2017 13:02Детям на здоровье
27.12.2016 13:05Вкус бизнеса
27.12.2016 13:04Ставка на экологически чистую утилизацию отходов
27.12.2016 13:03Вологда выбрала лучших экспортеров-2016!
Тэги
«День снега», Ленивая площадка, «Малечкино», «Поедем, Холокост, автобусы, бокс, вейперы, гонки на собачьих упряжках, даты, дольщики, домашний арест, зарплаты, кладбища, литература, ложное минирование, местное самоуправление, мосты, назначения, ожидание операции, поедим», пожары, похороны, пропажа картины, птицефабрики, рейтинги, реформы, самбо, снегоходы, сокровища, столкновения, суицид, таксидермисты, травмы, убийства, уборщицы, учеба за границей, школы, школьники
Доброе дело
Хорошие люди

Общество
Колыбельная для архитектуры
Образование, 26.01.2017 11:17

Колыбельная для архитектуры

Окончив инженерно-строительный факультет ВоГУ и отработав по специальности 2,5 года в Вологде, Иван Магарев решил продолжить учиться в Миланском политехническом институте (Politecnico di Milano).

 
Провальное дело
Среда обитания, 26.01.2017 08:15

Провальное дело

В Тотьме сорван оборонный контракт на строительство нового изолятора временного содержания (ИВС).

 
Припасть к «Истокам»-2
Образование, 18.01.2017 12:20

Припасть к «Истокам»-2

Родителям учеников московской школы №2065 удалось добиться отмены православного курса «Истоки», который преподавался по учебнику вологодского профессора Александра Камкина: во всех пятых классах он заменён на «Светскую этику».

 
Обратите внимание
Образование, 18.01.2017 09:19

Обратите внимание

В детском саду №32 «Рябинка» с родителей незаконно собирали деньги и довели состояние канализационных сетей до антисанитарии.

 
Лучших журналистов наградили в День российской печати
Люди, 17.01.2017 14:29

Лучших журналистов наградили в День российской печати

В областной филармонии 13 января награды получили редакции СМИ и лучшие журналисты.

 
 
Потребности, 17.01.2017 14:28

По справедливости

Потребности, 17.01.2017 14:26

Долгожданное новоселье

Аты-баты, 17.01.2017 14:25

На 100%

Здоровье, 17.01.2017 14:22

«Скорая» для районов

Среда обитания, 17.01.2017 14:18

По пунктам

Среда обитания, 17.01.2017 14:17

В изоляции

Среда обитания, 13.01.2017 07:53

Рыночные отношения

Люди, 12.01.2017 13:03

Продолжатель династии

Среда обитания, 12.01.2017 10:00

Дом с мезонином

Среда обитания, 11.01.2017 08:59

На краю земли

Остальные материалы раздела
Политэкономия
Трудный выбор
Тенденции, 26.01.2017 12:27

Трудный выбор

В России может произойти ещё одна реформа местного самоуправления.

 
Без дополнительных затрат
Деньги, 25.01.2017 10:25

Без дополнительных затрат

В Администрации города Вологды изменена система оплаты труда.

 
«Вологодское авиационное предприятие» приняло в эксплуатацию новый вертолёт
Транспорт, 24.01.2017 13:26

«Вологодское авиационное предприятие» приняло в эксплуатацию новый вертолёт

Вертолёт МИ-8МТВ-1 будет обслуживать в Мурманской области контракт по перевозкам в интересах «Кольской горно-металлургической компании».

 
Сохранить и приумножить
Кадры, 24.01.2017 13:24

Сохранить и приумножить

Экс-глава Бабушкинского района возглавил местный лесхоз.

 
Просто работать
Кадры, 24.01.2017 13:23

Просто работать

Экс-начальник городского Департамента экономического развития Андрей Киселев вернулся на работу в Администрацию на ту же должность.

 
 
Кадры, 24.01.2017 13:22

Новым директором Департамента охоты Минприроды России стал вологжанин

Политика, 24.01.2017 13:20

Здесь будет мост

Бизнес, 20.01.2017 07:42

Тёмная зона

Деньги, 20.01.2017 07:13

Короли госзаказа-2016

Кадры, 18.01.2017 11:33

Теория вероятности

Бизнес, 17.01.2017 14:36

Не выдержали конкуренции

Бизнес, 17.01.2017 14:35

Праздник должен быть у всех

Кадры, 17.01.2017 14:32

На круги своя

Бизнес, 13.01.2017 08:00

«Дедовский» метод

Политика, 11.01.2017 11:09

Пошли на понижение

Остальные материалы раздела
Неприятности
В огне
Происшествия, 25.01.2017 15:32

В огне

Дети, спасшиеся из горящего автобуса в 30 километрах от Вологды, заняли первые места в олимпиаде по физике имени Дж. К. Максвелла.

 
ЧП районного масштаба
Происшествия, 25.01.2017 13:34

ЧП районного масштаба

В Верховажье полицейский покончил жизнь самоубийством.

 
Резкий поворот
Происшествия, 25.01.2017 11:36

Резкий поворот

15-летняя школьница в тяжелом состоянии находится в реанимации после столкновения снегохода с катером на реке Вологде.

 
Следствие ведет Интерпол
Громкое дело, 25.01.2017 09:30

Следствие ведет Интерпол

Этюд знаменитого русского художника Архипа Куинджи «Днепр», таинственным образом исчезнувший из Вологодской областной картинной галереи, будет объявлен в международный розыск, пообещал глава регионального УМВД Виталий Федотов.

 
Чёрный юмор
Происшествия, 24.01.2017 15:37

Чёрный юмор

Житель Харовска в минувшее Рождество «заминировал» Ельцин-центр в Екатеринбурге.

 
 
Громкое дело, 24.01.2017 13:28

Пока все дома

Громкое дело, 20.01.2017 08:00

Бизнес на смерти

Происшествия, 19.01.2017 11:04

Девушка с татуировкой панды

Криминал, 18.01.2017 12:07

За ру(б)лём

Происшествия, 18.01.2017 10:37

Проморгали

Пожары, 17.01.2017 16:05

Ночь перед Рождеством

Громкое дело, 13.01.2017 07:24

Бремя власти

Громкое дело, 23.12.2016 08:00

Подменный пункт

Громкое дело, 22.12.2016 15:23

Миллионер поНЕВОЛЕ

Криминал, 22.12.2016 13:08

Лобовое столкновение

Остальные материалы раздела
Светский хроник
Воспоминания свободны
Культура, 26.01.2017 12:38

Воспоминания свободны

Литературный вечер в День памяти Варлама Шаламова в Вологде собрал исследователей творчества писателя.

 
Мир за железной дверью
Выставки, 26.01.2017 11:39

Мир за железной дверью

В Вологодском музее-заповеднике открылась редкая выставка — экспозиция чучел птиц и животных.

 
Жажда успеха
Кумиры, 19.01.2017 11:11

Жажда успеха

Группа «Аффинаж», в истории которой есть и вологодский след, претендует на «Чартову дюжину».

 
Душа хранит
Культура, 19.01.2017 08:09

Душа хранит

3 января 2017 года Николаю Рубцову исполнился бы 81 год, а 19 января считается днем его памяти. И с каждым годом интерес к творчеству, к жизни и обстоятельствам гибели возрастает.

 
Ёлки-2017
Тусовки, 11.01.2017 16:18

Ёлки-2017

Новый год известные вологжане отметили ударно, несмотря на сильные морозы.

 
 
Культура, 11.01.2017 12:17

Книжный Олимп-2016

Кумиры, 29.12.2016 08:46

Старик-разбойник

Кино/ТВ, 27.12.2016 15:15

Открытая страница

Кумиры, 22.12.2016 10:16

Олег ХАКМАН: «Ещё не вечер»

Кумиры, 21.12.2016 15:18

Народная инициатива

Культура, 21.12.2016 12:12

По кирпичику-2

Культура, 20.12.2016 14:10

Госприемка шедевра

Кумиры, 15.12.2016 11:14

Личное дело

Кумиры, 07.12.2016 12:06

Зажгли!

Культура, 07.12.2016 11:05

Удобства для стихов

Остальные материалы раздела
Интересы
ЗаПАРились
Увлечения, 26.01.2017 14:43

ЗаПАРились

Вологодские школы ведут борьбу с вейперами, привлекая к работе с родителями и учениками наркологов и психологов.

 
Живая память
Как это было, 25.01.2017 11:41

Живая память

27 января Россия отметит сразу две памятных даты: день памяти жертв Холокоста и День снятия Ленинградской блокады.

 
По-английски
Туризм, 24.01.2017 13:40

По-английски

Джон Уоррен снова приедет в Вологодскую область.

 
Робинзон уходит от погони
Как это было, 19.01.2017 15:16

Робинзон уходит от погони

На склоне лет герой знаменитого романа Даниэля Дефо предпринял еще одно путешествие, «рассекретить» которое удалось лишь три века спустя.

 
Мороз – Красный нос
Туризм, 18.01.2017 15:13

Мороз – Красный нос

Великий Устюг стал лидером в рейтинге самых популярных малых городов в России, несмотря на новогодние морозы и проблемы с транспортной доступностью.

 
 
Как это было, 13.01.2017 06:58

Скорчил рожу...

Религия, 12.01.2017 15:20

Символы возрождения

Туризм, 28.12.2016 16:16

На каникулах по Вологодчине

Зверье мое, 22.12.2016 13:24

Добрые «колючки»

Зверье мое, 22.12.2016 10:23

Бессонница косолапого

Как это было, 15.12.2016 18:47

Оперный шпион

Увлечения, 15.12.2016 16:15

Лаборатория «Морозко»

Как это было, 08.12.2016 10:12

Оглянуться в будущее

Туризм, 07.12.2016 11:11

В десятке лучших

Авто, 06.12.2016 14:10

Андрей Травников: «Проект платных парковок «сырой»

Остальные материалы раздела
Спорт
Почтили память Александра Матросова
Единоборства, 25.01.2017 13:06

Почтили память Александра Матросова

14 и 15 января в городе Великие Луки состоялся традиционный ежегодный Всероссийский турнир по самбо среди мужчин, посвящённый памяти подвига Героя Советского Союза Александра Матросова.

 
Открыли сезон
Единоборства, 25.01.2017 11:45

Открыли сезон

Новый соревновательный год стартовал с крупного мероприятия.

 
В Тотьме соревновались собачьи упряжки
Калейдоскоп, 24.01.2017 13:44

В Тотьме соревновались собачьи упряжки

Международная дистанционная гонка на собачьих упряжках «Русский Север-2017» прошла на территории Школы путешественников Федора Конюхова.

 
«Подснежники»
Калейдоскоп, 24.01.2017 13:44

«Подснежники»

Вологжане отпраздновали «День снега».

 
Олимпийский резерв
Калейдоскоп, 19.01.2017 09:14

Олимпийский резерв

Вологодские СДЮСШОР не смогли в 2016 году получить помощь из федерального бюджета из-за юридических тонкостей.

 
 
Калейдоскоп, 18.01.2017 07:16

Морозы не испугали «сеньоров»

Баскетбол, 17.01.2017 14:08

На пике?

Калейдоскоп, 10.01.2017 12:50

Знай нашу!

Калейдоскоп, 28.12.2016 12:19

Замаскировались

Калейдоскоп, 28.12.2016 11:20

Вологжане приняли участие во всероссийских соревнованиях

Калейдоскоп, 28.12.2016 11:17

Судейский бунт

Единоборства, 28.12.2016 09:40

Егор Ткаченко отличился на «Янтарных перчатках»

Баскетбол, 21.12.2016 13:18

Достать кольцо!

Калейдоскоп, 21.12.2016 12:24

Битва за контракт

Калейдоскоп, 21.12.2016 11:25

Юные теннисисты боролись за награды

Остальные материалы раздела
Редакция областной газеты «Премьер — новости за неделю»
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