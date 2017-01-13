Новое на сайте

15 ноября 2016 года в газете «Премьер-новости за неделю» № 45 (993) на стр. 4 была опубликована статья «Дорогие дороги» Александра Тельтевского.

Недавно со мной произошел курьез: таксистка везла меня на Дальнюю, 30 в гости к друзьям, а привезла на Дальнюю, 34, сама того не заметив.

Чтобы любить российскую систему коммунального хозяйства, там, наверное, нужно работать. Просто так любить их тяжело. Они противятся этому светлому чувству.

Удивительно, как в современном мире меняются знаки нравственных оценок с плюса на минус и с минуса на плюс.

В жизни мне встречались разные учителя.