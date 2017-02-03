Новое на сайте

|
Жизнь, 02.02.2017 08:14
Главный экспонат
122-миллиметровую гаубицу, которая была установлена летом в Тотьме благодаря земляку, генерал-майору Валерию Меньшикову, передали на баланс местного краеведческого музея.
Здоровье, 01.02.2017 12:10
Нулевой баланс
Через три года областные власти надеются прекратить отток кадров из системы здравоохранения.
Здоровье, 01.02.2017 11:12
Болезнь системы
17-летняя вологжанка чуть не осталась без жизненно важного лекарства из-за бюрократической возни.
Образование, 31.01.2017 15:56
Счет на секунды
Новые рекорды традиционной истерии по поводу записи детей в первые классы.
Ноу-хау, 31.01.2017 13:15
История твоего будущего
37 вариантов работ поступило на конкурс логотипов «Вологда — история твоего будущего», посвященных 870-летнему юбилею города.
|
Люди, 31.01.2017 13:13
Любимый учитель
Жизнь, 27.01.2017 08:00
Над вечным покоем
Образование, 26.01.2017 11:17
Колыбельная для архитектуры
Среда обитания, 26.01.2017 08:15
Провальное дело
Образование, 18.01.2017 12:20
Припасть к «Истокам»-2
Образование, 18.01.2017 09:19
Обратите внимание
Люди, 17.01.2017 14:29
Лучших журналистов наградили в День российской печати
Потребности, 17.01.2017 14:28
По справедливости
Потребности, 17.01.2017 14:26
Долгожданное новоселье
|
Бизнес, 02.02.2017 08:38
Овощное танго
Руководство СХПК «Овощной» может стать фигурантом уголовного дела.
Тенденции, 01.02.2017 14:46
В нарушение правил
Российские власти решили обжаловать европейские антидемпинговые санкции в отношении производителей стали.
Политика, 01.02.2017 11:33
Вологодские продукты – на прилавки всей страны
Сложившаяся система федеральной и региональной поддержки позволяет обеспечить население региона и страны высококачественными продовольственными товарами.
Политика, 01.02.2017 07:34
Жилье — семьям
В Вологодской области будут предприняты меры по увеличению спроса на программу «Жилье для российской семьи».
Кадры, 31.01.2017 14:37
Проверка слуха
Сергей Воропанов останется первым заместителем мэра Вологды.
|
Деньги, 31.01.2017 13:45
Оплачивать коммунальные услуги в одном месте без комиссии и задержек!
Бизнес, 31.01.2017 13:44
ГАЗ: безопасность и платежи
Кадры, 31.01.2017 13:35
На должность заступил
Бизнес, 27.01.2017 07:42
Выход из положения
Тенденции, 26.01.2017 12:27
Трудный выбор
Деньги, 25.01.2017 10:25
Без дополнительных затрат
Транспорт, 24.01.2017 13:26
«Вологодское авиационное предприятие» приняло в эксплуатацию новый вертолёт
Кадры, 24.01.2017 13:24
Сохранить и приумножить
Кадры, 24.01.2017 13:23
Просто работать
Кадры, 24.01.2017 13:22
Новым директором Департамента охоты Минприроды России стал вологжанин
|
Криминал, 02.02.2017 12:54
Открытая книга
В Вологде раскрыты два «темных» преступления 13-летней давности.
Происшествия, 01.02.2017 11:50
Под напряжением
Под Кич. Городком на высоковольтных проводах нашли тело пенсионера, пропавшего в ноябре.
Криминал, 01.02.2017 10:52
Воспаление хитрости
Врач-терапевт из Чагоды, совершившая 130 служебных преступлений с выдачей больничных листов, приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей.
Происшествия, 01.02.2017 09:51
Сейф под подушкой
Мужской носок с зарплатой похитила 61-летняя вологжанка у рабочих из Ярославля.
Происшествия, 01.02.2017 08:48
В Сокольском морге найден… труп
Мужчину без признаков жизни обнаружили 26 января в старом здании морга, расположенном на улице Гражданской за Сокольской горбольницей №2.
|
Происшествия, 25.01.2017 15:32
В огне
Происшествия, 25.01.2017 13:34
ЧП районного масштаба
Происшествия, 25.01.2017 11:36
Резкий поворот
Громкое дело, 25.01.2017 09:30
Следствие ведет Интерпол
Происшествия, 24.01.2017 15:37
Чёрный юмор
Громкое дело, 24.01.2017 13:28
Пока все дома
Громкое дело, 20.01.2017 08:00
Бизнес на смерти
Происшествия, 19.01.2017 11:04
Девушка с татуировкой панды
Криминал, 18.01.2017 12:07
За ру(б)лём
Происшествия, 18.01.2017 10:37
Проморгали
|
Кино/ТВ, 01.02.2017 11:04
Окно в Германию
Фестиваль современного немецкого кино, который прошел в Вологде с 26 по 29 января, открыл публике Германию, где готовы смеяться над всем — от клинической депрессии до мира большого бизнеса.
Культура, 26.01.2017 12:38
Воспоминания свободны
Литературный вечер в День памяти Варлама Шаламова в Вологде собрал исследователей творчества писателя.
Выставки, 26.01.2017 11:39
Мир за железной дверью
В Вологодском музее-заповеднике открылась редкая выставка — экспозиция чучел птиц и животных.
Кумиры, 19.01.2017 11:11
Жажда успеха
Группа «Аффинаж», в истории которой есть и вологодский след, претендует на «Чартову дюжину».
Культура, 19.01.2017 08:09
Душа хранит
3 января 2017 года Николаю Рубцову исполнился бы 81 год, а 19 января считается днем его памяти. И с каждым годом интерес к творчеству, к жизни и обстоятельствам гибели возрастает.
|
Культура, 11.01.2017 12:17
Книжный Олимп-2016
Кумиры, 29.12.2016 08:46
Старик-разбойник
Кино/ТВ, 27.12.2016 15:15
Открытая страница
Кумиры, 22.12.2016 10:16
Олег ХАКМАН: «Ещё не вечер»
Кумиры, 21.12.2016 15:18
Народная инициатива
Культура, 21.12.2016 12:12
По кирпичику-2
Культура, 20.12.2016 14:10
Госприемка шедевра
Кумиры, 15.12.2016 11:14
Личное дело
|
Зверье мое, 02.02.2017 10:07
Нельзя за флажки!
В Вологодской области всё чаще добывают волков.
Как это было, 27.01.2017 06:13
Тайна сокровищ усадьбы Ковырино
«Премьеру» удалось узнать, как пропали фамильные ценности богатых наследников знаменитой вологодской усадьбы.
Увлечения, 26.01.2017 14:43
ЗаПАРились
Вологодские школы ведут борьбу с вейперами, привлекая к работе с родителями и учениками наркологов и психологов.
Как это было, 25.01.2017 11:41
Живая память
27 января Россия отметит сразу две памятных даты: день памяти жертв Холокоста и День снятия Ленинградской блокады.
Туризм, 24.01.2017 13:40
По-английски
Джон Уоррен снова приедет в Вологодскую область.
|
Как это было, 19.01.2017 15:16
Робинзон уходит от погони
Туризм, 18.01.2017 15:13
Мороз – Красный нос
Как это было, 13.01.2017 06:58
Скорчил рожу...
Религия, 12.01.2017 15:20
Символы возрождения
Туризм, 28.12.2016 16:16
На каникулах по Вологодчине
Зверье мое, 22.12.2016 13:24
Добрые «колючки»
Зверье мое, 22.12.2016 10:23
Бессонница косолапого
Как это было, 15.12.2016 18:47
Оперный шпион
Увлечения, 15.12.2016 16:15
Лаборатория «Морозко»
Как это было, 08.12.2016 10:12
Оглянуться в будущее
|
Калейдоскоп, 01.02.2017 15:06
Тайм-аут
Профессиональный баскетбольный клуб «Чеваката» с мая 2017 года будет снят с бюджетного финансирования.
Единоборства, 01.02.2017 11:09
Если б не травма...
21 января в Рыбинске состоялся Всероссийский турнир по самбо памяти почётного гражданина города Вадима Яковлева (Вадим Сергеевич — ветеран Великой Отечественной войны, инженер-конструктор).
Единоборства, 01.02.2017 09:51
Золотые наши
В Череповце боролись за звание чемпионов области.
Калейдоскоп, 26.01.2017 15:14
О спорт, ты миф?
Министерство спорта России официально опровергло итоги рейтинга, составленного сайтом «Советский спорт» о развитии спорта в регионах.
Единоборства, 25.01.2017 13:06
Почтили память Александра Матросова
14 и 15 января в городе Великие Луки состоялся традиционный ежегодный Всероссийский турнир по самбо среди мужчин, посвящённый памяти подвига Героя Советского Союза Александра Матросова.
|
Единоборства, 25.01.2017 11:45
Открыли сезон
Калейдоскоп, 24.01.2017 13:44
В Тотьме соревновались собачьи упряжки
Калейдоскоп, 24.01.2017 13:44
«Подснежники»
Калейдоскоп, 19.01.2017 09:14
Олимпийский резерв
Калейдоскоп, 18.01.2017 07:16
Морозы не испугали «сеньоров»
Калейдоскоп, 10.01.2017 12:50
Знай нашу!
Калейдоскоп, 28.12.2016 12:19
Замаскировались
Калейдоскоп, 28.12.2016 11:20
Вологжане приняли участие во всероссийских соревнованиях
Калейдоскоп, 28.12.2016 11:17
Судейский бунт