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Вопросы и ответы

Новое на сайте
Жизнь, 30.12.2016 08:00

Самое читаемое-2016

По традиции под занавес старого года подводим некоторые итоги. Что интересовало читателей нашего сайта на протяжении всех этих 12 месяцев?


По итогам года сайт газеты «Премьер» занял 27-е место в тематическом рейтинге газетных сайтов России по данным Openstat, то есть по сравнению с прошлым годом мы поднялись на целых три позиции (напомним, в 2015-м мы были в этом рейтинге на 30-м месте). Согласно Google Analytics, на нашем сайте за год побывало более 330 тысяч посетителей (чуть меньше, чем по итогам 2015-го), а всего зафиксировано почти 1 миллион 900 тысяч просмотров материалов сайта (это на 100 тысяч больше, чем за 2015 год!).
Салют, Вологда!
Жизнь, 29.12.2016 16:41

Салют, Вологда!

Проблемы с запуском праздничных фейерверков впервые могут возникнуть в областной столице.

 
Припасть к «Истокам»
Образование, 29.12.2016 12:44

Припасть к «Истокам»

Родители учеников московской школы №2065 обратились в Генеральную прокуратуру с жалобой на то, что им навязывают программу «Истоки», автором которой является профессор Вологодского государственного университета.

 
ОЖИДАНИЯ-2017: что год грядущий нам готовит?
Тенденции, 29.12.2016 11:42

ОЖИДАНИЯ-2017: что год грядущий нам готовит?

По традиции представляем обзор наиболее существенных нововведений и изменений, которые коснутся всех вологжан.

 

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Юмор FM

ИД Вологжанин



Самое читаемое (обновлено!)
топ-10 недели (27.12.2016 - 09.01.2017):
  1. В ожидании реальности (661 просмотр)
    2. Вологодские строители отказываются продавать готовое жилье по ценам, которые предлагает федеральная программа по расселению из ветхого и аварийного жилья.
  2. ОЖИДАНИЯ-2017: что год грядущий нам готовит? (631)
    3. Представляем обзор наиболее существенных нововведений и изменений, которые коснутся всех вологжан.
  3. Наследница революции (536)
    4. Еще один памятник деревянного зодчества в Вологде перешел в частные руки.
  4. Припасть к «Истокам» (530)
    5. Родители учеников московской школы №2065 обратились в Генеральную прокуратуру с жалобой на то, что им навязывают программу «Истоки».
  5. Вне логики? (465)
    6. Глава Великоустюгского района Михаил Елфимов покинул пост, не проработав и года.
  6. Судейский бунт (429)
    7. Спортивные судьи отказываются продолжать работу, пока городская администрация не рассчитается с долгами по оплате их труда.
  7. Салют, Вологда! (372)
    8. Проблемы с запуском праздничных фейерверков впервые могут возникнуть в областной столице.
  8. Минус на минус (333)
    9. Область потеряет в 2017 году более 600 миллионов рублей из-за изменений в законодательстве.
  9. Негативная тенденция (328)
    10. 481 коррупционное преступление зарегистрировано в Вологодской области за 11 месяцев 2016 года.
  10. Путин и «вологодский оптимист» (297)
    11. 23 декабря Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции в Москве отошел от регламента и попросил дать слово «вологодскому оптимисту».
топ-10 месяца (29.11.2016 - 09.01.2017):
  1. Миллионер поНЕВОЛЕ (1915)
    2. Заместитель главы Администрации Сокольского района Михаил Романов арестован по подозрению во взятке.
  2. Пошёл ва-банк (1750)
    3. Известный вологодский бизнесмен задержан за вымогательство 43 миллионов рублей у банка «Северный Кредит».
  3. Военный приют (932)
    4. Бывшая военная база ПВО станет новым муниципальным кладбищем.
  4. Риммер против России (928)
    5. Российская Федерация согласилась выплатить осужденному в 2012 году предпринимателю Александру Риммеру компенсацию в сумме 4550 евро.
  5. Неисполненный заказ (883)
    6. 54 потерпевших со всей России обратились в Вологодское УМВД с заявлениями о мошенничестве известного в городе мебельного салона.
  6. Капитальный финиш (862)
    7. Ноябрь стал самым скандальным месяцем в жизни работников Фонда капремонта Вологодской области.
  7. Тайна завещания (844)
    8. После смерти женщины обнаружилось, что половина ее квартиры переписана на посторонних людей.
  8. Заначка на «черный день» (773)
    9. В отношении директора федерального подразделения Росрезерва в Вологде возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями».
  9. Подменный пункт (715)
    10. В морге вологодской областной больницы снова подменили покойника.
  10. Случай на охоте (710)
    11. За пару месяцев до юбилея Вячеслав Позгалёв пережил свое второе рождение.
Дни рождения
сегодня

ПАВЛОВ Игорь Владимирович, директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Вологда»

 
11 января

КУМЗЕРОВ Валерий Михайлович, бывший начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области

 

ПОСТНОВ Александр Анатольевич, председатель Правления ОАО «Промэнергобанк»

 
Мнения
Резонанс, 22.11.2016 13:55

Опровержение

15 ноября 2016 года в газете «Премьер-новости за неделю» № 45 (993) на стр. 4 была опубликована статья «Дорогие дороги» Александра Тельтевского.

 
Злоба дня, 12.10.2016 11:58

Ошибка в маршруте

Недавно со мной произошел курьез: таксистка везла меня на Дальнюю, 30 в гости к друзьям, а привезла на Дальнюю, 34, сама того не заметив.

 
Женский взгляд, 12.10.2016 10:58

Нелюбимая

Чтобы любить российскую систему коммунального хозяйства, там, наверное, нужно работать. Просто так любить их тяжело. Они противятся этому светлому чувству.

 
Злоба дня, 05.10.2016 10:42

Минусы и плюсы

Удивительно, как в современном мире меняются знаки нравственных оценок с плюса на минус и с минуса на плюс.

 
Женский взгляд, 05.10.2016 06:43

С Днем учителя!

В жизни мне встречались разные учителя.

 
Вопрос-ответ
28.12.2016 10:52

Стоп, петарда?

«Наступает пора новогодних праздников. Опять начнутся взрывы петард во всех дворах Вологды. Есть ли какие-то законодательные ограничения на этот счет?»

 
28.12.2016 09:53

Где искать?

«Несколько лет назад взяла кредит в «Пробизнесбанке». Как мне казалось, я его погасила. Сейчас мне приходят сообщения, что я должна им денег. Куда обращаться за разъяснениями?»

 
28.12.2016 08:53

Когда начинается отпуск по уходу за ребёнком?

«Я жду ребенка. Подскажите, с какой даты начинается отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет: со следующей после окончания отпуска по беременности и родам или со дня рождения малыша?»

 
21.12.2016 09:36

Почему «на Глинках»?

«В Вологде есть церковь на Глинках и кофейня «На Глинках». Что это за Глинки такие, что означает это название?»

 
21.12.2016 08:36

За алименты ответят?

«Слышал, что усилена ответственность за невыплату алиментов. В чём она состоит, в каких документах почитать об этом подробнее?»

 
Деньги тут
Персоналии
Место действия
Предприятия, организации
Новости компаний
27.12.2016 13:05Вкус бизнеса
27.12.2016 13:04Ставка на экологически чистую утилизацию отходов
27.12.2016 13:03Вологда выбрала лучших экспортеров-2016!
27.12.2016 13:01Как стать экспортером
27.12.2016 12:59Операция «Кооперация»
27.12.2016 12:58Новогоднее поздравление АО «Вологодское авиационное предприятие»
27.12.2016 12:56Юрий САПОЖНИКОВ: «Муниципалитет – устойчивая система»
20.12.2016 13:58Для аэропортов Вологды и Великого Устюга разработают Руководства по управлению безопасностью полётов
20.12.2016 13:56Платёжная аномалия
20.12.2016 13:47Для пользы дела животноводам и ветврачам Вологодской области
Тэги
«Истоки», «Своя игра», бокс, бюджет, ветхое жилье, визиты, долги, интервью, итоги года, каникулы, карнавалы, коррупция, налоги, недвижимость, нововведения, отпуска, отставки, памятники, плавание, путешествия, рейтинги, скандалы, строительство, судейство, фейерверки
Доброе дело
Хорошие люди

Общество
В ожидании реальности
Среда обитания, 28.12.2016 12:48

В ожидании реальности

Вологодские строители отказываются продавать готовое жилье по ценам, которые предлагает федеральная программа по расселению из ветхого и аварийного жилья.

 
Наследница революции
Среда обитания, 28.12.2016 11:49

Наследница революции

Еще один памятник деревянного зодчества в Вологде перешел в частные руки.

 
Дорогие детки
Образование, 21.12.2016 16:29

Дорогие детки

В Вологде планируется поднять оплату детских садов на 12-18% в зависимости от возраста ребенка и комплектации детского сада. В среднем сумма в квитанциях вырастет на 300 рублей.

 
Дед Мороз вне закона-2
Жизнь, 21.12.2016 15:34

Дед Мороз вне закона-2

Добрые намерения по защите безопасности детей поставили новогодние елки и утренники под угрозу срыва.

 
Военный приют
Среда обитания, 21.12.2016 08:25

Военный приют

Бывшая военная база ПВО станет новым муниципальным кладбищем.

 
 
Жизнь, 20.12.2016 13:35

Земля, приём!

Здоровье, 20.12.2016 13:32

Диспансеризация, или Cрочно за здоровьем!

Среда обитания, 20.12.2016 13:31

Всё еще впереди

Среда обитания, 16.12.2016 08:00

Снежными чувствами

Люди, 14.12.2016 15:49

Доверяя друг другу

Ноу-хау, 13.12.2016 13:52

Эволюция в сфере биотехнологий

Ноу-хау, 13.12.2016 13:50

Биопрорыв

Здоровье, 13.12.2016 13:48

Руки, которые лечат

Среда обитания, 09.12.2016 06:47

Капитальный финиш

Жизнь, 08.12.2016 15:50

Дед Мороз вне закона?

Остальные материалы раздела
Политэкономия
Зеркало экономики
Деньги, 29.12.2016 08:07

Зеркало экономики

Бюджет Вологды «худеет» третий год подряд.

 
Минус на минус
Деньги, 28.12.2016 10:09

Минус на минус

Область потеряет в 2017 году более 600 миллионов рублей из-за изменений в законодательстве.

 
Негативная тенденция
Тенденции, 28.12.2016 09:14

Негативная тенденция

481 коррупционное преступление зарегистрировано в Вологодской области за 11 месяцев 2016 года.

 
Вкус бизнеса
Бизнес, 27.12.2016 13:05

Вкус бизнеса

Лучшими бизнес-идеями в рамках федеральной программы «Ты — предприниматель» в Вологодской области были признаны проекты по организации клуба кинологии, автошколы и работающий бизнес по продаже орехов.

 
Ставка на экологически чистую утилизацию отходов
Бизнес, 27.12.2016 13:04

Ставка на экологически чистую утилизацию отходов

Семинар для руководителей молокоперерабатывающих предприятий «Технологии утилизации отходов молочной отрасли — способы внедрения и оценка экономического эффекта» прошел 14 декабря.

 
 
Бизнес, 27.12.2016 13:03

Вологда выбрала лучших экспортеров-2016!

Бизнес, 27.12.2016 13:01

Как стать экспортером

Бизнес, 27.12.2016 12:59

Операция «Кооперация»

Бизнес, 27.12.2016 12:58

Новогоднее поздравление АО «Вологодское авиационное предприятие»

Кадры, 27.12.2016 12:57

Вне логики?

Политика, 27.12.2016 12:56

Юрий САПОЖНИКОВ: «Муниципалитет – устойчивая система»

Политика, 27.12.2016 12:55

Путин и «вологодский оптимист»

Бизнес, 23.12.2016 07:22

Не выжил

Деньги, 22.12.2016 07:51

Свести концы с концами

Бизнес, 21.12.2016 12:44

Законсервируют

Остальные материалы раздела
Неприятности
Подменный пункт
Громкое дело, 23.12.2016 08:00

Подменный пункт

В морге вологодской областной больницы снова подменили покойника. На этот раз подмену родственники установили по отсутствию татуировки на спине. Среди причин ошибки эксперты «Премьера» называют системные нарушения в работе моргов.

 
Миллионер поНЕВОЛЕ
Громкое дело, 22.12.2016 15:23

Миллионер поНЕВОЛЕ

Заместитель главы Администрации Сокольского района Михаил Романов арестован по подозрению во взятке.

 
Лобовое столкновение
Криминал, 22.12.2016 13:08

Лобовое столкновение

В сокольскую больницу обратился таксист с... ножом во лбу.

 
Риммер против России
Громкое дело, 22.12.2016 12:01

Риммер против России

Российская Федерация согласилась выплатить осужденному в 2012 году предпринимателю Александру Риммеру компенсацию в сумме 4550 евро за то, что из камеры предварительного заключения в суд его перевозили на старой автомашине.

 
Заначка на «черный день»
Криминал, 21.12.2016 11:09

Заначка на «черный день»

В отношении директора федерального подразделения Росрезерва в Вологде возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями».

 
 
Происшествия, 21.12.2016 11:01

С волчьим билетом

Криминал, 14.12.2016 13:12

Замаскировались

Происшествия, 14.12.2016 12:10

Уха из нельмы обойдется в сумму от 100 до 300 тысяч рублей

Криминал, 14.12.2016 11:13

Неисполненный заказ

Происшествия, 14.12.2016 11:11

В Грязовце хулиганы переворачивают машины-малолитражки

Громкое дело, 14.12.2016 10:09

Другая позиция

Громкое дело, 09.12.2016 07:49

Взятки гладки?

Громкое дело, 08.12.2016 11:04

Бетонная халатность-2

Громкое дело, 02.12.2016 08:00

Пошёл ва-банк

Громкое дело, 02.12.2016 06:49

Подкидыши

Остальные материалы раздела
Светский хроник
Старик-разбойник
Кумиры, 29.12.2016 08:46

Старик-разбойник

Легендарный писатель и оппозиционер Эдуард Лимонов 17 декабря впервые посетил Вологду.

 
Открытая страница
Кино/ТВ, 27.12.2016 15:15

Открытая страница

Вологодский журналист (а в недавнем прошлом — обозреватель «Премьера») Иван Беляев стал вторым в России по итогам 2016 года по версии популярной программы «Своя игра».

 
Олег ХАКМАН: «Ещё не вечер»
Кумиры, 22.12.2016 10:16

Олег ХАКМАН: «Ещё не вечер»

Музыкант Олег Хакман планирует познакомить школьников с творчеством «Рок-Сентября» и Александра Башлачева

 
Народная инициатива
Кумиры, 21.12.2016 15:18

Народная инициатива

В день закрытия Года кино в Вологде у кино-театра «Ленком» будет открыт памятник Николаю Олялину, средства на который собирали всем миром.

 
По кирпичику-2
Культура, 21.12.2016 12:12

По кирпичику-2

Вологодский Камерный театр останется в занимаемом помещении еще на два года.

 
 
Культура, 20.12.2016 14:10

Госприемка шедевра

Кумиры, 15.12.2016 11:14

Личное дело

Кумиры, 07.12.2016 12:06

Зажгли!

Культура, 07.12.2016 11:05

Удобства для стихов

Выставки, 06.12.2016 14:09

Краски единства

Кино/ТВ, 06.12.2016 14:07

Кино равных возможностей

Кино/ТВ, 01.12.2016 11:27

Вечное золото

Культура, 30.11.2016 12:26

Бывальщины

Тусовки, 29.11.2016 14:28

Кирилл Нагиев станет ведущим «Человека года-2016»

Кумиры, 24.11.2016 15:57

Небо. «Северсталь». Девушка

Остальные материалы раздела
Интересы
На каникулах по Вологодчине
Туризм, 28.12.2016 16:16

На каникулах по Вологодчине

Практически половина россиян, покупающих туры на новогодние праздники, предпочитают отдыхать внутри страны. Вологжане не исключение.

 
Добрые «колючки»
Зверье мое, 22.12.2016 13:24

Добрые «колючки»

В Вологде становится модно держать дома карликовых африканских ежей.

 
Бессонница косолапого
Зверье мое, 22.12.2016 10:23

Бессонница косолапого

Медведь-шатун пугал жителей деревень в Кирилловском районе.

 
Оперный шпион
Как это было, 15.12.2016 18:47

Оперный шпион

«Александр Иванович, отправленное с медведем я принял с удовольствием. Для лис это вылилось в 35 рублей, что довольно дорого».

 
Лаборатория «Морозко»
Увлечения, 15.12.2016 16:15

Лаборатория «Морозко»

Видео со сказкой, рассказанной Екатериной Куваевой на кич-городецком диалекте, набрало 102 тысячи просмотров.

 
 
Как это было, 08.12.2016 10:12

Оглянуться в будущее

Туризм, 07.12.2016 11:11

В десятке лучших

Авто, 06.12.2016 14:10

Андрей Травников: «Проект платных парковок «сырой»

Увлечения, 29.11.2016 14:29

Увлечение Юрия Сапожникова

Увлечения, 24.11.2016 11:02

Общее дело

Туризм, 23.11.2016 12:00

Первые в экотуризме

Туризм, 17.11.2016 12:28

Автостопом не по Европам

Туризм, 17.11.2016 10:26

Вот моя деревня (окончание)

Как это было, 11.11.2016 06:05

Крестник царя

Туризм, 10.11.2016 15:08

Вот моя деревня

Остальные материалы раздела
Спорт
Замаскировались
Калейдоскоп, 28.12.2016 12:19

Замаскировались

В ЦБИ состоялся спортивный карнавал.

 
Вологжане приняли участие во всероссийских соревнованиях
Калейдоскоп, 28.12.2016 11:20

Вологжане приняли участие во всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек прошли в Пензе, в 25-метровом бассейне ДВС «Сура».

 
Судейский бунт
Калейдоскоп, 28.12.2016 11:17

Судейский бунт

Спортивные судьи отказываются продолжать работу, пока городская администрация не рассчитается с долгами по оплате их труда.

 
Егор Ткаченко отличился на «Янтарных перчатках»
Единоборства, 28.12.2016 09:40

Егор Ткаченко отличился на «Янтарных перчатках»

Завершился XXI Международный турнир «Янтарные перчатки», посвященный памяти заслуженного тренера России Виктора Рубова.

 
Достать кольцо!
Баскетбол, 21.12.2016 13:18

Достать кольцо!

Память Сергея Сенникова почтили на межрегиональном турнире.

 
 
Калейдоскоп, 21.12.2016 12:24

Битва за контракт

Калейдоскоп, 21.12.2016 11:25

Юные теннисисты боролись за награды

Калейдоскоп, 13.12.2016 14:16

Биатлонист Максим Цветков завоевал «серебро»

Калейдоскоп, 13.12.2016 13:42

На пике

Баскетбол, 09.12.2016 08:00

Вне игры

Единоборства, 07.12.2016 12:45

«Бронзовый» кулак

Калейдоскоп, 07.12.2016 11:13

В Череповце провели областной турнир по стрельбе из лука

Единоборства, 30.11.2016 13:44

Максим Ионов победил в турнире по боевому самбо

Баскетбол, 30.11.2016 12:30

Без поражений

Единоборства, 30.11.2016 11:31

Названы имена чемпионов области

Остальные материалы раздела
Редакция областной газеты «Премьер — новости за неделю»
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