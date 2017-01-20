Новое на сайте

Рекламный слоган коммерческой компании несколько сотрудников Бюро судмедэкспертизы взяли на вооружение. | Фото Марины Черновой

Сотрудник вологодского бюджетного учреждения «Бюро судмедэкспертизы» открыл в своем здании коммерческую структуру.

Вот уже двенадцать лет до 15.00 мужчина и его коллеги работают на государство, а остальную часть дня — на себя. Антимонопольная служба по Вологодской области выявила эти нарушения и возбудила дело. (Перед вами — второй материал из цикла журналистских расследований об «особенностях» похоронного дела в Вологде. Первый, «Подменный пункт», был опубликован в номере от 20 декабря 2016 года).

...10 часов утра 18 августа 2016 года. В коридоре Бюро судмедэкспертизы на Пошехонском шоссе — родственники, которые платят за туалет тел умерших. В среднем это 2-2,5 тысячи рублей.