Новое на сайте

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Люди, 12.01.2017 13:03
Продолжатель династии
Молодой скульптор, окончив престижный питерский вуз, стал единственным жителем тотемской деревни Орловка.
Среда обитания, 12.01.2017 10:00
Дом с мезонином
В 136 тысяч рублей оценен памятник архитектуры в стиле деревянный ампир постройки начала XIX века.
Среда обитания, 11.01.2017 08:59
На краю земли
Без малого две недели люди, живущие в отрезанных от «большой земли» лесных поселках станции Семигородняя Харовского района, оставались без подвоза свежих продуктов.
Жизнь, 10.01.2017 15:04
Уважаемые читатели!
Перед вами 1000-й номер «Премьера». И это — новая точка отсчета, новый рубеж и новый виток в развитии газеты, для которой 2017-й год станет юбилейным.
Здоровье, 10.01.2017 13:02
Детям на здоровье
Ремонт стационарного педиатрического отделения в подарок на Новый год получили маленькие пациенты Сокольской центральной районной больницы.
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Жизнь, 30.12.2016 08:00
Самое читаемое-2016
Жизнь, 29.12.2016 16:41
Салют, Вологда!
Образование, 29.12.2016 12:44
Припасть к «Истокам»
Среда обитания, 28.12.2016 12:48
В ожидании реальности
Среда обитания, 28.12.2016 11:49
Наследница революции
Образование, 21.12.2016 16:29
Дорогие детки
Жизнь, 21.12.2016 15:34
Дед Мороз вне закона-2
Среда обитания, 21.12.2016 08:25
Военный приют
Жизнь, 20.12.2016 13:35
Земля, приём!
Здоровье, 20.12.2016 13:32
Диспансеризация, или Cрочно за здоровьем!
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Политика, 11.01.2017 11:09
Пошли на понижение
Областные депутаты понизили прожиточный минимум пенсионеров и продлили мораторий на транспортные льготы.
Политика, 11.01.2017 09:08
Партбилет на стол
Члены Общественной палаты будут обязаны приостанавливать членство в партиях на срок своих полномочий.
Транспорт, 10.01.2017 13:15
Победители розыгрыша билетов на самолёт от Вологодского авиационного предприятия определились накануне Нового года
Розыгрыш прошёл 29-30 декабря в эфире радиостанции «10|69». Его победителями стали два вологжанина. Они выиграли билеты до Москвы и обратно, оформив их в первый рабочий день после новогодних каникул. Всего разыграно четыре билета.
Бизнес, 10.01.2017 13:14
Умная экономика
Моногород Сокол получит новые рабочие места и социальные гарантии для своих жителей.
Бизнес, 10.01.2017 13:13
Строителям дан еще один шанс не ошибиться
В конце года директор Ассоциации «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины» Анна Леонова дала достаточно развернутую информацию в СМИ о ходе реализации 372-ФЗ от 03.07.2016.
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Кадры, 10.01.2017 13:11
Смена власти
Тенденции, 29.12.2016 11:42
ОЖИДАНИЯ-2017: что год грядущий нам готовит?
Деньги, 29.12.2016 08:07
Зеркало экономики
Деньги, 28.12.2016 10:09
Минус на минус
Тенденции, 28.12.2016 09:14
Негативная тенденция
Бизнес, 27.12.2016 13:05
Вкус бизнеса
Бизнес, 27.12.2016 13:04
Ставка на экологически чистую утилизацию отходов
Бизнес, 27.12.2016 13:03
Вологда выбрала лучших экспортеров-2016!
Бизнес, 27.12.2016 13:01
Как стать экспортером
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Громкое дело, 23.12.2016 08:00
Подменный пункт
В морге вологодской областной больницы снова подменили покойника. На этот раз подмену родственники установили по отсутствию татуировки на спине. Среди причин ошибки эксперты «Премьера» называют системные нарушения в работе моргов.
Громкое дело, 22.12.2016 15:23
Миллионер поНЕВОЛЕ
Заместитель главы Администрации Сокольского района Михаил Романов арестован по подозрению во взятке.
Криминал, 22.12.2016 13:08
Лобовое столкновение
В сокольскую больницу обратился таксист с... ножом во лбу.
Громкое дело, 22.12.2016 12:01
Риммер против России
Российская Федерация согласилась выплатить осужденному в 2012 году предпринимателю Александру Риммеру компенсацию в сумме 4550 евро за то, что из камеры предварительного заключения в суд его перевозили на старой автомашине.
Криминал, 21.12.2016 11:09
Заначка на «черный день»
В отношении директора федерального подразделения Росрезерва в Вологде возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями».
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Происшествия, 21.12.2016 11:01
С волчьим билетом
Криминал, 14.12.2016 13:12
Замаскировались
Происшествия, 14.12.2016 12:10
Уха из нельмы обойдется в сумму от 100 до 300 тысяч рублей
Криминал, 14.12.2016 11:13
Неисполненный заказ
Происшествия, 14.12.2016 11:11
В Грязовце хулиганы переворачивают машины-малолитражки
Громкое дело, 14.12.2016 10:09
Другая позиция
Громкое дело, 09.12.2016 07:49
Взятки гладки?
Громкое дело, 08.12.2016 11:04
Бетонная халатность-2
Громкое дело, 02.12.2016 08:00
Пошёл ва-банк
Громкое дело, 02.12.2016 06:49
Подкидыши
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Тусовки, 11.01.2017 16:18
Ёлки-2017
Новый год известные вологжане отметили ударно, несмотря на сильные морозы.
Культура, 11.01.2017 12:17
Книжный Олимп-2016
«Премьер» называет лучшие книги вологодских авторов, выпущенные в 2016 году.
Кумиры, 29.12.2016 08:46
Старик-разбойник
Легендарный писатель и оппозиционер Эдуард Лимонов 17 декабря впервые посетил Вологду.
Кино/ТВ, 27.12.2016 15:15
Открытая страница
Вологодский журналист (а в недавнем прошлом — обозреватель «Премьера») Иван Беляев стал вторым в России по итогам 2016 года по версии популярной программы «Своя игра».
Кумиры, 22.12.2016 10:16
Олег ХАКМАН: «Ещё не вечер»
Музыкант Олег Хакман планирует познакомить школьников с творчеством «Рок-Сентября» и Александра Башлачева
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Кумиры, 21.12.2016 15:18
Народная инициатива
Культура, 21.12.2016 12:12
По кирпичику-2
Культура, 20.12.2016 14:10
Госприемка шедевра
Кумиры, 15.12.2016 11:14
Личное дело
Культура, 07.12.2016 11:05
Удобства для стихов
Выставки, 06.12.2016 14:09
Краски единства
Кино/ТВ, 06.12.2016 14:07
Кино равных возможностей
Кино/ТВ, 01.12.2016 11:27
Вечное золото
Культура, 30.11.2016 12:26
Бывальщины
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Религия, 12.01.2017 15:20
Символы возрождения
Православные жители региона активно восстанавливают разрушенные храмы по всей Вологодской области.
Туризм, 28.12.2016 16:16
На каникулах по Вологодчине
Практически половина россиян, покупающих туры на новогодние праздники, предпочитают отдыхать внутри страны. Вологжане не исключение.
Зверье мое, 22.12.2016 13:24
Добрые «колючки»
В Вологде становится модно держать дома карликовых африканских ежей.
Зверье мое, 22.12.2016 10:23
Бессонница косолапого
Медведь-шатун пугал жителей деревень в Кирилловском районе.
Как это было, 15.12.2016 18:47
Оперный шпион
«Александр Иванович, отправленное с медведем я принял с удовольствием. Для лис это вылилось в 35 рублей, что довольно дорого».
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Увлечения, 15.12.2016 16:15
Лаборатория «Морозко»
Как это было, 08.12.2016 10:12
Оглянуться в будущее
Туризм, 07.12.2016 11:11
В десятке лучших
Авто, 06.12.2016 14:10
Андрей Травников: «Проект платных парковок «сырой»
Увлечения, 29.11.2016 14:29
Увлечение Юрия Сапожникова
Увлечения, 24.11.2016 11:02
Общее дело
Туризм, 23.11.2016 12:00
Первые в экотуризме
Туризм, 17.11.2016 12:28
Автостопом не по Европам
Туризм, 17.11.2016 10:26
Вот моя деревня (окончание)
Как это было, 11.11.2016 06:05
Крестник царя
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Калейдоскоп, 10.01.2017 12:50
Знай нашу!
Юлия Чекалева показала лучший среди россиянок результат на «Тур де Ски».
Калейдоскоп, 28.12.2016 12:19
Замаскировались
В ЦБИ состоялся спортивный карнавал.
Калейдоскоп, 28.12.2016 11:20
Вологжане приняли участие во всероссийских соревнованиях
Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек прошли в Пензе, в 25-метровом бассейне ДВС «Сура».
Калейдоскоп, 28.12.2016 11:17
Судейский бунт
Спортивные судьи отказываются продолжать работу, пока городская администрация не рассчитается с долгами по оплате их труда.
Единоборства, 28.12.2016 09:40
Егор Ткаченко отличился на «Янтарных перчатках»
Завершился XXI Международный турнир «Янтарные перчатки», посвященный памяти заслуженного тренера России Виктора Рубова.
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Баскетбол, 21.12.2016 13:18
Достать кольцо!
Калейдоскоп, 21.12.2016 12:24
Битва за контракт
Калейдоскоп, 21.12.2016 11:25
Юные теннисисты боролись за награды
Калейдоскоп, 13.12.2016 14:16
Биатлонист Максим Цветков завоевал «серебро»
Калейдоскоп, 13.12.2016 13:42
На пике
Единоборства, 07.12.2016 12:45
«Бронзовый» кулак
Калейдоскоп, 07.12.2016 11:13
В Череповце провели областной турнир по стрельбе из лука
Единоборства, 30.11.2016 13:44
Максим Ионов победил в турнире по боевому самбо
Баскетбол, 30.11.2016 12:30
Без поражений