Новое на сайте

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о нас / справочная / реклама / архив Последнее изменение 3.02.2017 08:00
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Вопросы и ответы

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Фрагмент одного из предвыборных снимков Василия Зворыкина. | Из архива «Премьера»
Деньги, 03.02.2017 08:00

Супружеский долг

Три автомобиля, большой земельный участок по цене в четыре раза ниже кадастровой стоимости и новый особняк…


Такие дорогостоящие покупки сделала за последние два года семья главы Сокольского муниципального района Василия Зворыкина, заработная плата которого составляет немногим более 130 тысяч рублей в месяц.
Знак протеста
Здоровье, 02.02.2017 17:08

Знак протеста

Областной прокурор намерен через суд добиваться приведения в соответствие с федеральным законодательством программы госгарантий медпомощи.

 
Отель последней надежды
Среда обитания, 02.02.2017 14:09

Отель последней надежды

Имущество известной предпринимательницы Натальи Невзоровой может быть арестовано по настоянию кредитора — Сбербанка России.

 
Собачья работа
Зверье мое, 02.02.2017 14:06

Собачья работа

К своим неполным трем годам он уже настоящий герой, про которого знает вся Вологодская область.

 

Фрагмент одного из предвыборных снимков Василия Зворыкина. | Из архива «Премьера»
Деньги, 03.02.2017 08:00

Супружеский долг

Три автомобиля, большой земельный участок по цене в четыре раза ниже кадастровой стоимости и новый особняк…


Такие дорогостоящие покупки сделала за последние два года семья главы Сокольского муниципального района Василия Зворыкина, заработная плата которого составляет немногим более 130 тысяч рублей в месяц.
Знак протеста
Здоровье, 02.02.2017 17:08

Знак протеста

Областной прокурор намерен через суд добиваться приведения в соответствие с федеральным законодательством программы госгарантий медпомощи.

 
Отель последней надежды
Среда обитания, 02.02.2017 14:09

Отель последней надежды

Имущество известной предпринимательницы Натальи Невзоровой может быть арестовано по настоянию кредитора — Сбербанка России.

 
Собачья работа
Зверье мое, 02.02.2017 14:06

Собачья работа

К своим неполным трем годам он уже настоящий герой, про которого знает вся Вологодская область.

 

Злоба дня Рецензии Заметки обывателя Точка зрения Женский взгляд

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топ-10 недели (24.01.2017 - 30.01.2017):
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    2. В Тотьме сорван оборонный контракт на строительство нового изолятора временного содержания (ИВС).
  2. Без дополнительных затрат (723)
    3. В Администрации города Вологды изменена система оплаты труда.
  3. ЧП районного масштаба (509)
    4. В Верховажье полицейский покончил жизнь самоубийством.
  4. Пока все дома (489)
    5. Борис Ханчалян выпущен под домашний арест до суда.
  5. Над вечным покоем (481)
    6. Покой на кладбищах — лишь кажущийся. За клиентов порою идут самые настоящие бои без правил.
  6. Резкий поворот (432)
    7. 15-летняя школьница в тяжелом состоянии находится в реанимации после столкновения снегохода с катером на реке Вологде.
  7. Новым директором Департамента охоты Минприроды России стал вологжанин (362)
    8. Эту должность теперь занимает Андрей Филатов, бывший руководитель охотдепартамента Вологодской области.
  8. Просто работать (302)
    9. Экс-начальник городского Департамента экономического развития Андрей Киселев вернулся на работу в Администрацию на ту же должность.
  9. Выход из положения (289)
    10. ФСИН прекратила работу на птицефабрике «Малечкино».
  10. Трудный выбор (273)
    11. В России может произойти ещё одна реформа местного самоуправления.
топ-10 месяца (27.12.2016 - 30.01.2017):
  1. Провальное дело (1187 просмотров)
    2. В Тотьме сорван оборонный контракт на строительство нового изолятора временного содержания (ИВС).
  2. Девушка с татуировкой панды (1169)
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  3. Теория вероятности (974)
    4. Глава УМВД России по Вологодской области Виталий Федотов может покинуть свой пост.
  4. ОЖИДАНИЯ-2017: что год грядущий нам готовит? (942)
    5. Представляем обзор наиболее существенных нововведений и изменений, которые коснутся всех вологжан.
  5. Бизнес на смерти (899)
    6. Сотрудник вологодского бюджетного учреждения «Бюро судмедэкспертизы» открыл в своем здании коммерческую структуру.
  6. В ожидании реальности (895)
    7. Вологодские строители отказываются продавать готовое жилье по ценам, которые предлагает федеральная программа по расселению из ветхого и аварийного жилья.
  7. Проморгали (880)
    8. Полицейский патруль, прибыв по жалобе соседей на улицу Щетинина, не заметил… труп.
  8. Короли госзаказа-2016 (811)
    9. «Премьер» составил рейтинг поставщиков по государственным закупкам по итогам 2016 года.
  9. Рыночные отношения (797)
    10. 100%-ный пакет акций Вологодского городского рынка продан за 154125000 рублей.
  10. Миллионер поНЕВОЛЕ (774)
    11. Заместитель главы Администрации Сокольского района Михаил Романов арестован по подозрению во взятке.
Дни рождения
сегодня

СМИРНОВ Анатолий Александрович, бывший заместитель главы г. Вологды

 

ЧЕКАЛЁВА Юлия Владимировна, лыжница

 
07 февраля

КОСТЫГОВ Николай Владимирович, бывший первый вице-губернатор Вологодской области

 
08 февраля

СОЛОВЕЙ Валерий Олегович, депутат Законодательного Собрания области

 
Мнения
Резонанс, 22.11.2016 13:55

Опровержение

15 ноября 2016 года в газете «Премьер-новости за неделю» № 45 (993) на стр. 4 была опубликована статья «Дорогие дороги» Александра Тельтевского.

 
Злоба дня, 12.10.2016 11:58

Ошибка в маршруте

Недавно со мной произошел курьез: таксистка везла меня на Дальнюю, 30 в гости к друзьям, а привезла на Дальнюю, 34, сама того не заметив.

 
Женский взгляд, 12.10.2016 10:58

Нелюбимая

Чтобы любить российскую систему коммунального хозяйства, там, наверное, нужно работать. Просто так любить их тяжело. Они противятся этому светлому чувству.

 
Злоба дня, 05.10.2016 10:42

Минусы и плюсы

Удивительно, как в современном мире меняются знаки нравственных оценок с плюса на минус и с минуса на плюс.

 
Женский взгляд, 05.10.2016 06:43

С Днем учителя!

В жизни мне встречались разные учителя.

 
Вопрос-ответ
01.02.2017 10:16

Где сняли фильм?

«Слышал, что в одном из интернатов для психических больных у нас в Вологде снимали фильм московские киношники. Правда ли это, и какое кино снимали?»

 
01.02.2017 09:17

Где запрещены фейерверки?

«Неподалеку от нашего дома находится ресторан. Гости нередко заказывают фейерверк на улице. Рядом находится школьный стадион, где играют дети. Есть ли какие-то ограничения по использованию пиротехники?»

 
01.02.2017 08:29

Кому отдать старые книги?

«Дома скопилось много книг, изданных в советские годы. Примут ли их в областной библиотеке им. Бабушкина?»

 
01.02.2017 07:31

Как узнать мошенников?

«Недавно на сотовый пришла sms-ка якобы от Центрального банка России, что банк, где мы держим вклады, лишился своей лицензии. Действительно ли ЦБ таким образом оповещает граждан?»

 
25.01.2017 10:17

Что убирать?

«Какую площадь должна убирать уборщица служебных помещений в первой городской больнице и в больнице в Водниках на одну ставку? Чем регулируется этот вопрос?»

 
Деньги тут
Персоналии
Место действия
Предприятия, организации
Новости компаний
31.01.2017 13:45Оплачивать коммунальные услуги в одном месте без комиссии и задержек!
31.01.2017 13:44ГАЗ: безопасность и платежи
24.01.2017 13:26«Вологодское авиационное предприятие» приняло в эксплуатацию новый вертолёт
17.01.2017 14:34Праздник должен быть у всех
17.01.2017 14:18По пунктам
10.01.2017 13:15Победители розыгрыша билетов на самолёт от Вологодского авиационного предприятия определились накануне Нового года
10.01.2017 13:14Умная экономика
10.01.2017 13:13Строителям дан еще один шанс не ошибиться
10.01.2017 13:02Детям на здоровье
27.12.2016 13:05Вкус бизнеса
Тэги
«Ария», «Вимпат», Цезарь, «Чеваката», антидемпинговые санкции, банкротство, больничные, взятки, волки, гаубицы, госгарантии, гостиницы, госуслуги, жилье, запись в первые классы, импортозамещение, кибермошенники, кинологи, кража проводов, кражи, лекарства, логотипы, мировой кинематограф, морги, отравление алкоголем, отток кадров, охота, премьеры, самбо, старые книги, старые преступления, стройки, съемки, утраты, ушу, фейерверки, школы, эпилепсия, юбилеи
Доброе дело
Хорошие люди

Общество
Главный экспонат
Жизнь, 02.02.2017 08:14

Главный экспонат

122-миллиметровую гаубицу, которая была установлена летом в Тотьме благодаря земляку, генерал-майору Валерию Меньшикову, передали на баланс местного краеведческого музея.

 
Нулевой баланс
Здоровье, 01.02.2017 12:10

Нулевой баланс

Через три года областные власти надеются прекратить отток кадров из системы здравоохранения.

 
Болезнь системы
Здоровье, 01.02.2017 11:12

Болезнь системы

17-летняя вологжанка чуть не осталась без жизненно важного лекарства из-за бюрократической возни.

 
Счет на секунды
Образование, 31.01.2017 15:56

Счет на секунды

Новые рекорды традиционной истерии по поводу записи детей в первые классы.

 
История твоего будущего
Ноу-хау, 31.01.2017 13:15

История твоего будущего

37 вариантов работ поступило на конкурс логотипов «Вологда — история твоего будущего», посвященных 870-летнему юбилею города.

 
 
Люди, 31.01.2017 13:13

Любимый учитель

Жизнь, 27.01.2017 08:00

Над вечным покоем

Образование, 26.01.2017 11:17

Колыбельная для архитектуры

Среда обитания, 26.01.2017 08:15

Провальное дело

Образование, 18.01.2017 12:20

Припасть к «Истокам»-2

Образование, 18.01.2017 09:19

Обратите внимание

Люди, 17.01.2017 14:29

Лучших журналистов наградили в День российской печати

Потребности, 17.01.2017 14:28

По справедливости

Потребности, 17.01.2017 14:26

Долгожданное новоселье

Аты-баты, 17.01.2017 14:25

На 100%

Остальные материалы раздела
Политэкономия
Овощное танго
Бизнес, 02.02.2017 08:38

Овощное танго

Руководство СХПК «Овощной» может стать фигурантом уголовного дела.

 
В нарушение правил
Тенденции, 01.02.2017 14:46

В нарушение правил

Российские власти решили обжаловать европейские антидемпинговые санкции в отношении производителей стали.

 
Вологодские продукты – на прилавки всей страны
Политика, 01.02.2017 11:33

Вологодские продукты – на прилавки всей страны

Сложившаяся система федеральной и региональной поддержки позволяет обеспечить население региона и страны высококачественными продовольственными товарами.

 
Жилье — семьям
Политика, 01.02.2017 07:34

Жилье — семьям

В Вологодской области будут предприняты меры по увеличению спроса на программу «Жилье для российской семьи».

 
Проверка слуха
Кадры, 31.01.2017 14:37

Проверка слуха

Сергей Воропанов останется первым заместителем мэра Вологды.

 
 
Деньги, 31.01.2017 13:45

Оплачивать коммунальные услуги в одном месте без комиссии и задержек!

Бизнес, 31.01.2017 13:44

ГАЗ: безопасность и платежи

Кадры, 31.01.2017 13:35

На должность заступил

Бизнес, 27.01.2017 07:42

Выход из положения

Тенденции, 26.01.2017 12:27

Трудный выбор

Деньги, 25.01.2017 10:25

Без дополнительных затрат

Транспорт, 24.01.2017 13:26

«Вологодское авиационное предприятие» приняло в эксплуатацию новый вертолёт

Кадры, 24.01.2017 13:24

Сохранить и приумножить

Кадры, 24.01.2017 13:23

Просто работать

Кадры, 24.01.2017 13:22

Новым директором Департамента охоты Минприроды России стал вологжанин

Остальные материалы раздела
Неприятности
Открытая книга
Криминал, 02.02.2017 12:54

Открытая книга

В Вологде раскрыты два «темных» преступления 13-летней давности.

 
Под напряжением
Происшествия, 01.02.2017 11:50

Под напряжением

Под Кич. Городком на высоковольтных проводах нашли тело пенсионера, пропавшего в ноябре.

 
Воспаление хитрости
Криминал, 01.02.2017 10:52

Воспаление хитрости

Врач-терапевт из Чагоды, совершившая 130 служебных преступлений с выдачей больничных листов, приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей.

 
Сейф под подушкой
Происшествия, 01.02.2017 09:51

Сейф под подушкой

Мужской носок с зарплатой похитила 61-летняя вологжанка у рабочих из Ярославля.

 
В Сокольском морге найден… труп
Происшествия, 01.02.2017 08:48

В Сокольском морге найден… труп

Мужчину без признаков жизни обнаружили 26 января в старом здании морга, расположенном на улице Гражданской за Сокольской горбольницей №2.

 
 
Происшествия, 25.01.2017 15:32

В огне

Происшествия, 25.01.2017 13:34

ЧП районного масштаба

Происшествия, 25.01.2017 11:36

Резкий поворот

Громкое дело, 25.01.2017 09:30

Следствие ведет Интерпол

Происшествия, 24.01.2017 15:37

Чёрный юмор

Громкое дело, 24.01.2017 13:28

Пока все дома

Громкое дело, 20.01.2017 08:00

Бизнес на смерти

Происшествия, 19.01.2017 11:04

Девушка с татуировкой панды

Криминал, 18.01.2017 12:07

За ру(б)лём

Происшествия, 18.01.2017 10:37

Проморгали

Остальные материалы раздела
Светский хроник
Окно в Германию
Кино/ТВ, 01.02.2017 11:04

Окно в Германию

Фестиваль современного немецкого кино, который прошел в Вологде с 26 по 29 января, открыл публике Германию, где готовы смеяться над всем — от клинической депрессии до мира большого бизнеса.

 
Воспоминания свободны
Культура, 26.01.2017 12:38

Воспоминания свободны

Литературный вечер в День памяти Варлама Шаламова в Вологде собрал исследователей творчества писателя.

 
Мир за железной дверью
Выставки, 26.01.2017 11:39

Мир за железной дверью

В Вологодском музее-заповеднике открылась редкая выставка — экспозиция чучел птиц и животных.

 
Жажда успеха
Кумиры, 19.01.2017 11:11

Жажда успеха

Группа «Аффинаж», в истории которой есть и вологодский след, претендует на «Чартову дюжину».

 
Душа хранит
Культура, 19.01.2017 08:09

Душа хранит

3 января 2017 года Николаю Рубцову исполнился бы 81 год, а 19 января считается днем его памяти. И с каждым годом интерес к творчеству, к жизни и обстоятельствам гибели возрастает.

 
 
Тусовки, 11.01.2017 16:18

Ёлки-2017

Культура, 11.01.2017 12:17

Книжный Олимп-2016

Кумиры, 29.12.2016 08:46

Старик-разбойник

Кино/ТВ, 27.12.2016 15:15

Открытая страница

Кумиры, 22.12.2016 10:16

Олег ХАКМАН: «Ещё не вечер»

Кумиры, 21.12.2016 15:18

Народная инициатива

Культура, 21.12.2016 12:12

По кирпичику-2

Культура, 20.12.2016 14:10

Госприемка шедевра

Кумиры, 15.12.2016 11:14

Личное дело

Кумиры, 07.12.2016 12:06

Зажгли!

Остальные материалы раздела
Интересы
Нельзя за флажки!
Зверье мое, 02.02.2017 10:07

Нельзя за флажки!

В Вологодской области всё чаще добывают волков.

 
Тайна сокровищ усадьбы Ковырино
Как это было, 27.01.2017 06:13

Тайна сокровищ усадьбы Ковырино

«Премьеру» удалось узнать, как пропали фамильные ценности богатых наследников знаменитой вологодской усадьбы.

 
ЗаПАРились
Увлечения, 26.01.2017 14:43

ЗаПАРились

Вологодские школы ведут борьбу с вейперами, привлекая к работе с родителями и учениками наркологов и психологов.

 
Живая память
Как это было, 25.01.2017 11:41

Живая память

27 января Россия отметит сразу две памятных даты: день памяти жертв Холокоста и День снятия Ленинградской блокады.

 
По-английски
Туризм, 24.01.2017 13:40

По-английски

Джон Уоррен снова приедет в Вологодскую область.

 
 
Как это было, 19.01.2017 15:16

Робинзон уходит от погони

Туризм, 18.01.2017 15:13

Мороз – Красный нос

Как это было, 13.01.2017 06:58

Скорчил рожу...

Религия, 12.01.2017 15:20

Символы возрождения

Туризм, 28.12.2016 16:16

На каникулах по Вологодчине

Зверье мое, 22.12.2016 13:24

Добрые «колючки»

Зверье мое, 22.12.2016 10:23

Бессонница косолапого

Как это было, 15.12.2016 18:47

Оперный шпион

Увлечения, 15.12.2016 16:15

Лаборатория «Морозко»

Как это было, 08.12.2016 10:12

Оглянуться в будущее

Остальные материалы раздела
Спорт
Тайм-аут
Калейдоскоп, 01.02.2017 15:06

Тайм-аут

Профессиональный баскетбольный клуб «Чеваката» с мая 2017 года будет снят с бюджетного финансирования.

 
Если б не травма...
Единоборства, 01.02.2017 11:09

Если б не травма...

21 января в Рыбинске состоялся Всероссийский турнир по самбо памяти почётного гражданина города Вадима Яковлева (Вадим Сергеевич — ветеран Великой Отечественной войны, инженер-конструктор).

 
Золотые наши
Единоборства, 01.02.2017 09:51

Золотые наши

В Череповце боролись за звание чемпионов области.

 
О спорт, ты миф?
Калейдоскоп, 26.01.2017 15:14

О спорт, ты миф?

Министерство спорта России официально опровергло итоги рейтинга, составленного сайтом «Советский спорт» о развитии спорта в регионах.

 
Почтили память Александра Матросова
Единоборства, 25.01.2017 13:06

Почтили память Александра Матросова

14 и 15 января в городе Великие Луки состоялся традиционный ежегодный Всероссийский турнир по самбо среди мужчин, посвящённый памяти подвига Героя Советского Союза Александра Матросова.

 
 
Единоборства, 25.01.2017 11:45

Открыли сезон

Калейдоскоп, 24.01.2017 13:44

В Тотьме соревновались собачьи упряжки

Калейдоскоп, 24.01.2017 13:44

«Подснежники»

Калейдоскоп, 19.01.2017 09:14

Олимпийский резерв

Калейдоскоп, 18.01.2017 07:16

Морозы не испугали «сеньоров»

Баскетбол, 17.01.2017 14:08

На пике?

Калейдоскоп, 10.01.2017 12:50

Знай нашу!

Калейдоскоп, 28.12.2016 12:19

Замаскировались

Калейдоскоп, 28.12.2016 11:20

Вологжане приняли участие во всероссийских соревнованиях

Калейдоскоп, 28.12.2016 11:17

Судейский бунт

Остальные материалы раздела
Редакция областной газеты «Премьер — новости за неделю»
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