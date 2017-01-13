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Новое на сайте

Под Новый год Дед Мороз и его резиденция становятся особенно привлекательными для маркетологов. | Фото из архива «Премьера
Бизнес, 13.01.2017 08:00

«Дедовский» метод

Российские и зарубежные компании в канун Нового года вовсю использовали вологодского Деда Мороза для продвижения своей продукции.


Розыгрыши путевок, реклама автомобилей, подписка на газету, покупка фильтров для воды — это далеко не полный перечень товаров и услуг, который пиарили маркетологи из разных уголков страны, манипулируя именем волшебника из Великого Устюга.
Рыночные отношения
Среда обитания, 13.01.2017 07:53

Рыночные отношения

100%-ный пакет акций Вологодского городского рынка продан за 154125000 рублей.

 
Бремя власти
Громкое дело, 13.01.2017 07:24

Бремя власти

Следственный комитет предъявил окончательные обвинения бывшим главам Кичменгско-Городецкого, Бабушкинского и Усть-Кубинского районов.

 
Скорчил рожу...
Как это было, 13.01.2017 06:58

Скорчил рожу...

Год Обезьяны уходит в прошлое. Оглядываясь назад, ловишь себя на мысли, что порезвилась она вволю.

 

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ИД Вологжанин



Самое читаемое (обновлено!)
топ-10 недели (10.01.2017 - 16.01.2017):
  1. Вологодские политики под Новый год заместили сразу три выборные должности (582 просмотра)
    2. 28 декабря заместитель председателя комитета по образованию ЗСО Елена Бахтенко была утверждена на сессии областного парламента на вакантное место депутата, работающего на постоянной основе.
  2. Рыночные отношения (518)
    3. 100%-ный пакет акций Вологодского городского рынка продан за 154125000 рублей.
  3. Дом с мезонином (476)
    4. В 136 тысяч рублей оценен памятник архитектуры в стиле деревянный ампир постройки начала XIX века.
  4. Ёлки-2017 (453)
    5. Новый год известные вологжане отметили ударно, несмотря на сильные морозы.
  5. Пошли на понижение (446)
    6. Областные депутаты понизили прожиточный минимум пенсионеров и продлили мораторий на транспортные льготы.
  6. Бремя власти (421)
    7. Следственный комитет предъявил окончательные обвинения бывшим главам Кичменгско-Городецкого, Бабушкинского и Усть-Кубинского районов.
  7. На краю земли (327)
    8. Без малого две недели люди, живущие в отрезанных от «большой земли» лесных поселках станции Семигородняя Харовского района, оставались без подвоза свежих продуктов.
  8. Продолжатель династии (275)
    9. Молодой скульптор, окончив престижный питерский вуз, стал единственным жителем тотемской деревни Орловка.
  9. Смена власти (263)
    10. Новым директором ПАТП-1 станет бывший заместитель генерального директора ПАТП-2, генеральный директор некоммерческого партнерства «Вологодские перевозчики пассажиров» Евгений Вахрамеев.
  10. Строителям дан еще один шанс не ошибиться (257)
    11. В конце года директор Ассоциации «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины» Анна Леонова дала достаточно развернутую информацию в СМИ о ходе реализации 372-ФЗ от 03.07.2016.
топ-10 месяца (13.12.2016 - 16.01.2017):
  1. Миллионер поНЕВОЛЕ (2086)
    2. Заместитель главы Администрации Сокольского района Михаил Романов арестован по подозрению во взятке.
  2. Риммер против России (1010)
    3. Российская Федерация согласилась выплатить осужденному в 2012 году предпринимателю Александру Риммеру компенсацию в сумме 4550 евро.
  3. Военный приют (981)
    4. Бывшая военная база ПВО станет новым муниципальным кладбищем.
  4. Неисполненный заказ (946)
    5. 54 потерпевших со всей России обратились в Вологодское УМВД с заявлениями о мошенничестве известного в городе мебельного салона.
  5. Заначка на «черный день» (903)
    6. В отношении директора федерального подразделения Росрезерва в Вологде возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями».
  6. ОЖИДАНИЯ-2017: что год грядущий нам готовит? (851)
    7. Представляем обзор наиболее существенных нововведений и изменений, которые коснутся всех вологжан.
  7. В ожидании реальности (829)
    8. Вологодские строители отказываются продавать готовое жилье по ценам, которые предлагает федеральная программа по расселению из ветхого и аварийного жилья.
  8. Подменный пункт (819)
    9. В морге вологодской областной больницы снова подменили покойника.
  9. Лобовое столкновение (655)
    10. В сокольскую больницу обратился таксист с... ножом во лбу.
  10. Глава Вологды опустился на предпоследнее место в медиарейтинге (636)
    11. Компания «Медиалогия» опубликовала свежий рейтинг.
Дни рождения
сегодня

ШНУРОВСКИЙ Юрий Алексеевич, генеральный директор ОАО «Вологодский комбинат хлебопродуктов»

 

ШОХИН Николай Николаевич, доцент кафедры экономики и технологии производственных процессов ВоГТУ

 
17 января

МАЛЕК Владимир Иванович, генеральный директор ЗАО «Вологодский хлебокомбинат»

 
18 января

ПЛЕХАНОВ Алексей Николаевич, бывший первый заместитель губернатора области

 
Мнения
Резонанс, 22.11.2016 13:55

Опровержение

15 ноября 2016 года в газете «Премьер-новости за неделю» № 45 (993) на стр. 4 была опубликована статья «Дорогие дороги» Александра Тельтевского.

 
Злоба дня, 12.10.2016 11:58

Ошибка в маршруте

Недавно со мной произошел курьез: таксистка везла меня на Дальнюю, 30 в гости к друзьям, а привезла на Дальнюю, 34, сама того не заметив.

 
Женский взгляд, 12.10.2016 10:58

Нелюбимая

Чтобы любить российскую систему коммунального хозяйства, там, наверное, нужно работать. Просто так любить их тяжело. Они противятся этому светлому чувству.

 
Злоба дня, 05.10.2016 10:42

Минусы и плюсы

Удивительно, как в современном мире меняются знаки нравственных оценок с плюса на минус и с минуса на плюс.

 
Женский взгляд, 05.10.2016 06:43

С Днем учителя!

В жизни мне встречались разные учителя.

 
Вопрос-ответ
11.01.2017 11:05

Что не опишут приставы?

«Какое имущество не имеют права описывать и изымать судебные приставы? Могут ли описать призы и государственные награды?»

 
11.01.2017 10:05

Почему устюжане получат компенсацию?

«Слышала в новостях, что жителям Устюжны после Нового года выплатят единовременную денежную компенсацию по оплате услуг ЖКХ. Почему такую меру социальной поддержки получат только жители этого райцентра? Чем хуже мы, вологодские льготники?»

 
11.01.2017 09:06

Какой кредит не погасить маткапиталом?

«Какой кредит можно взять под материнский капитал, а какой нельзя? Можно ли под маткапитал взять кредит на образование?»

 
11.01.2017 08:06

«Нутриген» — бесплатно?

«Правда ли, что сухие смеси «Нутриген» вошли в список бесплатного специализированного питания для детей-инвалидов?»

 
11.01.2017 07:07

Почему пособия пересчитают в феврале?

«В прошлом номере «Премьера» прочитала о нововведениях 2017 года. Была удивлена: почему в новом году детские пособия будут проиндексированы в феврале? Так происходит по всей стране или это недоработка наших властей?»

 
Деньги тут
Персоналии
Место действия
Предприятия, организации
Новости компаний
10.01.2017 13:15Победители розыгрыша билетов на самолёт от Вологодского авиационного предприятия определились накануне Нового года
10.01.2017 13:14Умная экономика
10.01.2017 13:13Строителям дан еще один шанс не ошибиться
10.01.2017 13:02Детям на здоровье
27.12.2016 13:05Вкус бизнеса
27.12.2016 13:04Ставка на экологически чистую утилизацию отходов
27.12.2016 13:03Вологда выбрала лучших экспортеров-2016!
27.12.2016 13:01Как стать экспортером
27.12.2016 12:59Операция «Кооперация»
27.12.2016 12:58Новогоднее поздравление АО «Вологодское авиационное предприятие»
Тэги
Дед Мороз, Новый год, «Нутриген», «Премьер», УЖД, бренды, газеты, деревянные дома, интервью, итоги, компенсации, коррупция, кредиты, литература, лыжные гонки, материнский капитал, назначения, недвижимость, партии, пособия, прожиточный минимум, реставрация, сессии, скульпторы, судебные приставы, храмы, юбилеи
Доброе дело
Хорошие люди

Общество
Продолжатель династии
Люди, 12.01.2017 13:03

Продолжатель династии

Молодой скульптор, окончив престижный питерский вуз, стал единственным жителем тотемской деревни Орловка.

 
Дом с мезонином
Среда обитания, 12.01.2017 10:00

Дом с мезонином

В 136 тысяч рублей оценен памятник архитектуры в стиле деревянный ампир постройки начала XIX века.

 
На краю земли
Среда обитания, 11.01.2017 08:59

На краю земли

Без малого две недели люди, живущие в отрезанных от «большой земли» лесных поселках станции Семигородняя Харовского района, оставались без подвоза свежих продуктов.

 
Уважаемые читатели!
Жизнь, 10.01.2017 15:04

Уважаемые читатели!

Перед вами 1000-й номер «Премьера». И это — новая точка отсчета, новый рубеж и новый виток в развитии газеты, для которой 2017-й год станет юбилейным.

 
Детям на здоровье
Здоровье, 10.01.2017 13:02

Детям на здоровье

Ремонт стационарного педиатрического отделения в подарок на Новый год получили маленькие пациенты Сокольской центральной районной больницы.

 
 
Жизнь, 30.12.2016 08:00

Самое читаемое-2016

Жизнь, 29.12.2016 16:41

Салют, Вологда!

Образование, 29.12.2016 12:44

Припасть к «Истокам»

Среда обитания, 28.12.2016 12:48

В ожидании реальности

Среда обитания, 28.12.2016 11:49

Наследница революции

Образование, 21.12.2016 16:29

Дорогие детки

Жизнь, 21.12.2016 15:34

Дед Мороз вне закона-2

Среда обитания, 21.12.2016 08:25

Военный приют

Жизнь, 20.12.2016 13:35

Земля, приём!

Здоровье, 20.12.2016 13:32

Диспансеризация, или Cрочно за здоровьем!

Остальные материалы раздела
Политэкономия
Пошли на понижение
Политика, 11.01.2017 11:09

Пошли на понижение

Областные депутаты понизили прожиточный минимум пенсионеров и продлили мораторий на транспортные льготы.

 
Партбилет на стол
Политика, 11.01.2017 09:08

Партбилет на стол

Члены Общественной палаты будут обязаны приостанавливать членство в партиях на срок своих полномочий.

 
Победители розыгрыша билетов на самолёт от Вологодского авиационного предприятия определились накануне Нового года
Транспорт, 10.01.2017 13:15

Победители розыгрыша билетов на самолёт от Вологодского авиационного предприятия определились накануне Нового года

Розыгрыш прошёл 29-30 декабря в эфире радиостанции «10|69». Его победителями стали два вологжанина. Они выиграли билеты до Москвы и обратно, оформив их в первый рабочий день после новогодних каникул. Всего разыграно четыре билета.

 
Умная экономика
Бизнес, 10.01.2017 13:14

Умная экономика

Моногород Сокол получит новые рабочие места и социальные гарантии для своих жителей.

 
Строителям дан еще один шанс не ошибиться
Бизнес, 10.01.2017 13:13

Строителям дан еще один шанс не ошибиться

В конце года директор Ассоциации «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины» Анна Леонова дала достаточно развернутую информацию в СМИ о ходе реализации 372-ФЗ от 03.07.2016.

 
 
Кадры, 10.01.2017 13:11

Смена власти

Кадры, 10.01.2017 13:10

Вологодские политики под Новый год заместили сразу три выборные должности

Тенденции, 29.12.2016 11:42

ОЖИДАНИЯ-2017: что год грядущий нам готовит?

Деньги, 29.12.2016 08:07

Зеркало экономики

Деньги, 28.12.2016 10:09

Минус на минус

Тенденции, 28.12.2016 09:14

Негативная тенденция

Бизнес, 27.12.2016 13:05

Вкус бизнеса

Бизнес, 27.12.2016 13:04

Ставка на экологически чистую утилизацию отходов

Бизнес, 27.12.2016 13:03

Вологда выбрала лучших экспортеров-2016!

Бизнес, 27.12.2016 13:01

Как стать экспортером

Остальные материалы раздела
Неприятности
Подменный пункт
Громкое дело, 23.12.2016 08:00

Подменный пункт

В морге вологодской областной больницы снова подменили покойника. На этот раз подмену родственники установили по отсутствию татуировки на спине. Среди причин ошибки эксперты «Премьера» называют системные нарушения в работе моргов.

 
Миллионер поНЕВОЛЕ
Громкое дело, 22.12.2016 15:23

Миллионер поНЕВОЛЕ

Заместитель главы Администрации Сокольского района Михаил Романов арестован по подозрению во взятке.

 
Лобовое столкновение
Криминал, 22.12.2016 13:08

Лобовое столкновение

В сокольскую больницу обратился таксист с... ножом во лбу.

 
Риммер против России
Громкое дело, 22.12.2016 12:01

Риммер против России

Российская Федерация согласилась выплатить осужденному в 2012 году предпринимателю Александру Риммеру компенсацию в сумме 4550 евро за то, что из камеры предварительного заключения в суд его перевозили на старой автомашине.

 
Заначка на «черный день»
Криминал, 21.12.2016 11:09

Заначка на «черный день»

В отношении директора федерального подразделения Росрезерва в Вологде возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями».

 
 
Происшествия, 21.12.2016 11:01

С волчьим билетом

Криминал, 14.12.2016 13:12

Замаскировались

Происшествия, 14.12.2016 12:10

Уха из нельмы обойдется в сумму от 100 до 300 тысяч рублей

Криминал, 14.12.2016 11:13

Неисполненный заказ

Происшествия, 14.12.2016 11:11

В Грязовце хулиганы переворачивают машины-малолитражки

Громкое дело, 14.12.2016 10:09

Другая позиция

Громкое дело, 09.12.2016 07:49

Взятки гладки?

Громкое дело, 08.12.2016 11:04

Бетонная халатность-2

Громкое дело, 02.12.2016 08:00

Пошёл ва-банк

Громкое дело, 02.12.2016 06:49

Подкидыши

Остальные материалы раздела
Светский хроник
Ёлки-2017
Тусовки, 11.01.2017 16:18

Ёлки-2017

Новый год известные вологжане отметили ударно, несмотря на сильные морозы.

 
Книжный Олимп-2016
Культура, 11.01.2017 12:17

Книжный Олимп-2016

«Премьер» называет лучшие книги вологодских авторов, выпущенные в 2016 году.

 
Старик-разбойник
Кумиры, 29.12.2016 08:46

Старик-разбойник

Легендарный писатель и оппозиционер Эдуард Лимонов 17 декабря впервые посетил Вологду.

 
Открытая страница
Кино/ТВ, 27.12.2016 15:15

Открытая страница

Вологодский журналист (а в недавнем прошлом — обозреватель «Премьера») Иван Беляев стал вторым в России по итогам 2016 года по версии популярной программы «Своя игра».

 
Олег ХАКМАН: «Ещё не вечер»
Кумиры, 22.12.2016 10:16

Олег ХАКМАН: «Ещё не вечер»

Музыкант Олег Хакман планирует познакомить школьников с творчеством «Рок-Сентября» и Александра Башлачева

 
 
Кумиры, 21.12.2016 15:18

Народная инициатива

Культура, 21.12.2016 12:12

По кирпичику-2

Культура, 20.12.2016 14:10

Госприемка шедевра

Кумиры, 15.12.2016 11:14

Личное дело

Кумиры, 07.12.2016 12:06

Зажгли!

Культура, 07.12.2016 11:05

Удобства для стихов

Выставки, 06.12.2016 14:09

Краски единства

Кино/ТВ, 06.12.2016 14:07

Кино равных возможностей

Кино/ТВ, 01.12.2016 11:27

Вечное золото

Культура, 30.11.2016 12:26

Бывальщины

Остальные материалы раздела
Интересы
Символы возрождения
Религия, 12.01.2017 15:20

Символы возрождения

Православные жители региона активно восстанавливают разрушенные храмы по всей Вологодской области.

 
На каникулах по Вологодчине
Туризм, 28.12.2016 16:16

На каникулах по Вологодчине

Практически половина россиян, покупающих туры на новогодние праздники, предпочитают отдыхать внутри страны. Вологжане не исключение.

 
Добрые «колючки»
Зверье мое, 22.12.2016 13:24

Добрые «колючки»

В Вологде становится модно держать дома карликовых африканских ежей.

 
Бессонница косолапого
Зверье мое, 22.12.2016 10:23

Бессонница косолапого

Медведь-шатун пугал жителей деревень в Кирилловском районе.

 
Оперный шпион
Как это было, 15.12.2016 18:47

Оперный шпион

«Александр Иванович, отправленное с медведем я принял с удовольствием. Для лис это вылилось в 35 рублей, что довольно дорого».

 
 
Увлечения, 15.12.2016 16:15

Лаборатория «Морозко»

Как это было, 08.12.2016 10:12

Оглянуться в будущее

Туризм, 07.12.2016 11:11

В десятке лучших

Авто, 06.12.2016 14:10

Андрей Травников: «Проект платных парковок «сырой»

Увлечения, 29.11.2016 14:29

Увлечение Юрия Сапожникова

Увлечения, 24.11.2016 11:02

Общее дело

Туризм, 23.11.2016 12:00

Первые в экотуризме

Туризм, 17.11.2016 12:28

Автостопом не по Европам

Туризм, 17.11.2016 10:26

Вот моя деревня (окончание)

Как это было, 11.11.2016 06:05

Крестник царя

Остальные материалы раздела
Спорт
Знай нашу!
Калейдоскоп, 10.01.2017 12:50

Знай нашу!

Юлия Чекалева показала лучший среди россиянок результат на «Тур де Ски».

 
Замаскировались
Калейдоскоп, 28.12.2016 12:19

Замаскировались

В ЦБИ состоялся спортивный карнавал.

 
Вологжане приняли участие во всероссийских соревнованиях
Калейдоскоп, 28.12.2016 11:20

Вологжане приняли участие во всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек прошли в Пензе, в 25-метровом бассейне ДВС «Сура».

 
Судейский бунт
Калейдоскоп, 28.12.2016 11:17

Судейский бунт

Спортивные судьи отказываются продолжать работу, пока городская администрация не рассчитается с долгами по оплате их труда.

 
Егор Ткаченко отличился на «Янтарных перчатках»
Единоборства, 28.12.2016 09:40

Егор Ткаченко отличился на «Янтарных перчатках»

Завершился XXI Международный турнир «Янтарные перчатки», посвященный памяти заслуженного тренера России Виктора Рубова.

 
 
Баскетбол, 21.12.2016 13:18

Достать кольцо!

Калейдоскоп, 21.12.2016 12:24

Битва за контракт

Калейдоскоп, 21.12.2016 11:25

Юные теннисисты боролись за награды

Калейдоскоп, 13.12.2016 14:16

Биатлонист Максим Цветков завоевал «серебро»

Калейдоскоп, 13.12.2016 13:42

На пике

Баскетбол, 09.12.2016 08:00

Вне игры

Единоборства, 07.12.2016 12:45

«Бронзовый» кулак

Калейдоскоп, 07.12.2016 11:13

В Череповце провели областной турнир по стрельбе из лука

Единоборства, 30.11.2016 13:44

Максим Ионов победил в турнире по боевому самбо

Баскетбол, 30.11.2016 12:30

Без поражений

Остальные материалы раздела
Редакция областной газеты «Премьер — новости за неделю»
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