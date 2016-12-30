Новое на сайте

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Среда обитания, 28.12.2016 12:48
В ожидании реальности
Вологодские строители отказываются продавать готовое жилье по ценам, которые предлагает федеральная программа по расселению из ветхого и аварийного жилья.
Среда обитания, 28.12.2016 11:49
Наследница революции
Еще один памятник деревянного зодчества в Вологде перешел в частные руки.
Образование, 21.12.2016 16:29
Дорогие детки
В Вологде планируется поднять оплату детских садов на 12-18% в зависимости от возраста ребенка и комплектации детского сада. В среднем сумма в квитанциях вырастет на 300 рублей.
Жизнь, 21.12.2016 15:34
Дед Мороз вне закона-2
Добрые намерения по защите безопасности детей поставили новогодние елки и утренники под угрозу срыва.
Среда обитания, 21.12.2016 08:25
Военный приют
Бывшая военная база ПВО станет новым муниципальным кладбищем.
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Жизнь, 20.12.2016 13:35
Земля, приём!
Здоровье, 20.12.2016 13:32
Диспансеризация, или Cрочно за здоровьем!
Среда обитания, 20.12.2016 13:31
Всё еще впереди
Среда обитания, 16.12.2016 08:00
Снежными чувствами
Люди, 14.12.2016 15:49
Доверяя друг другу
Ноу-хау, 13.12.2016 13:52
Эволюция в сфере биотехнологий
Здоровье, 13.12.2016 13:48
Руки, которые лечат
Среда обитания, 09.12.2016 06:47
Капитальный финиш
Жизнь, 08.12.2016 15:50
Дед Мороз вне закона?
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Деньги, 29.12.2016 08:07
Зеркало экономики
Бюджет Вологды «худеет» третий год подряд.
Деньги, 28.12.2016 10:09
Минус на минус
Область потеряет в 2017 году более 600 миллионов рублей из-за изменений в законодательстве.
Тенденции, 28.12.2016 09:14
Негативная тенденция
481 коррупционное преступление зарегистрировано в Вологодской области за 11 месяцев 2016 года.
Бизнес, 27.12.2016 13:05
Вкус бизнеса
Лучшими бизнес-идеями в рамках федеральной программы «Ты — предприниматель» в Вологодской области были признаны проекты по организации клуба кинологии, автошколы и работающий бизнес по продаже орехов.
Бизнес, 27.12.2016 13:04
Ставка на экологически чистую утилизацию отходов
Семинар для руководителей молокоперерабатывающих предприятий «Технологии утилизации отходов молочной отрасли — способы внедрения и оценка экономического эффекта» прошел 14 декабря.
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Бизнес, 27.12.2016 13:03
Вологда выбрала лучших экспортеров-2016!
Бизнес, 27.12.2016 13:01
Как стать экспортером
Бизнес, 27.12.2016 12:59
Операция «Кооперация»
Бизнес, 27.12.2016 12:58
Новогоднее поздравление АО «Вологодское авиационное предприятие»
Кадры, 27.12.2016 12:57
Вне логики?
Политика, 27.12.2016 12:56
Юрий САПОЖНИКОВ: «Муниципалитет – устойчивая система»
Политика, 27.12.2016 12:55
Путин и «вологодский оптимист»
Деньги, 22.12.2016 07:51
Свести концы с концами
Бизнес, 21.12.2016 12:44
Законсервируют
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Громкое дело, 23.12.2016 08:00
Подменный пункт
В морге вологодской областной больницы снова подменили покойника. На этот раз подмену родственники установили по отсутствию татуировки на спине. Среди причин ошибки эксперты «Премьера» называют системные нарушения в работе моргов.
Громкое дело, 22.12.2016 15:23
Миллионер поНЕВОЛЕ
Заместитель главы Администрации Сокольского района Михаил Романов арестован по подозрению во взятке.
Криминал, 22.12.2016 13:08
Лобовое столкновение
В сокольскую больницу обратился таксист с... ножом во лбу.
Громкое дело, 22.12.2016 12:01
Риммер против России
Российская Федерация согласилась выплатить осужденному в 2012 году предпринимателю Александру Риммеру компенсацию в сумме 4550 евро за то, что из камеры предварительного заключения в суд его перевозили на старой автомашине.
Криминал, 21.12.2016 11:09
Заначка на «черный день»
В отношении директора федерального подразделения Росрезерва в Вологде возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями».
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Происшествия, 21.12.2016 11:01
С волчьим билетом
Криминал, 14.12.2016 13:12
Замаскировались
Происшествия, 14.12.2016 12:10
Уха из нельмы обойдется в сумму от 100 до 300 тысяч рублей
Криминал, 14.12.2016 11:13
Неисполненный заказ
Происшествия, 14.12.2016 11:11
В Грязовце хулиганы переворачивают машины-малолитражки
Громкое дело, 14.12.2016 10:09
Другая позиция
Громкое дело, 09.12.2016 07:49
Взятки гладки?
Громкое дело, 08.12.2016 11:04
Бетонная халатность-2
Громкое дело, 02.12.2016 08:00
Пошёл ва-банк
Громкое дело, 02.12.2016 06:49
Подкидыши
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Кумиры, 29.12.2016 08:46
Старик-разбойник
Легендарный писатель и оппозиционер Эдуард Лимонов 17 декабря впервые посетил Вологду.
Кино/ТВ, 27.12.2016 15:15
Открытая страница
Вологодский журналист (а в недавнем прошлом — обозреватель «Премьера») Иван Беляев стал вторым в России по итогам 2016 года по версии популярной программы «Своя игра».
Кумиры, 22.12.2016 10:16
Олег ХАКМАН: «Ещё не вечер»
Музыкант Олег Хакман планирует познакомить школьников с творчеством «Рок-Сентября» и Александра Башлачева
Кумиры, 21.12.2016 15:18
Народная инициатива
В день закрытия Года кино в Вологде у кино-театра «Ленком» будет открыт памятник Николаю Олялину, средства на который собирали всем миром.
Культура, 21.12.2016 12:12
По кирпичику-2
Вологодский Камерный театр останется в занимаемом помещении еще на два года.
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Культура, 20.12.2016 14:10
Госприемка шедевра
Кумиры, 15.12.2016 11:14
Личное дело
Культура, 07.12.2016 11:05
Удобства для стихов
Выставки, 06.12.2016 14:09
Краски единства
Кино/ТВ, 06.12.2016 14:07
Кино равных возможностей
Кино/ТВ, 01.12.2016 11:27
Вечное золото
Культура, 30.11.2016 12:26
Бывальщины
Тусовки, 29.11.2016 14:28
Кирилл Нагиев станет ведущим «Человека года-2016»
Кумиры, 24.11.2016 15:57
Небо. «Северсталь». Девушка
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Туризм, 28.12.2016 16:16
На каникулах по Вологодчине
Практически половина россиян, покупающих туры на новогодние праздники, предпочитают отдыхать внутри страны. Вологжане не исключение.
Зверье мое, 22.12.2016 13:24
Добрые «колючки»
В Вологде становится модно держать дома карликовых африканских ежей.
Зверье мое, 22.12.2016 10:23
Бессонница косолапого
Медведь-шатун пугал жителей деревень в Кирилловском районе.
Как это было, 15.12.2016 18:47
Оперный шпион
«Александр Иванович, отправленное с медведем я принял с удовольствием. Для лис это вылилось в 35 рублей, что довольно дорого».
Увлечения, 15.12.2016 16:15
Лаборатория «Морозко»
Видео со сказкой, рассказанной Екатериной Куваевой на кич-городецком диалекте, набрало 102 тысячи просмотров.
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Как это было, 08.12.2016 10:12
Оглянуться в будущее
Туризм, 07.12.2016 11:11
В десятке лучших
Авто, 06.12.2016 14:10
Андрей Травников: «Проект платных парковок «сырой»
Увлечения, 29.11.2016 14:29
Увлечение Юрия Сапожникова
Увлечения, 24.11.2016 11:02
Общее дело
Туризм, 23.11.2016 12:00
Первые в экотуризме
Туризм, 17.11.2016 12:28
Автостопом не по Европам
Туризм, 17.11.2016 10:26
Вот моя деревня (окончание)
Как это было, 11.11.2016 06:05
Крестник царя
Туризм, 10.11.2016 15:08
Вот моя деревня
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Калейдоскоп, 28.12.2016 12:19
Замаскировались
В ЦБИ состоялся спортивный карнавал.
Калейдоскоп, 28.12.2016 11:20
Вологжане приняли участие во всероссийских соревнованиях
Всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек прошли в Пензе, в 25-метровом бассейне ДВС «Сура».
Калейдоскоп, 28.12.2016 11:17
Судейский бунт
Спортивные судьи отказываются продолжать работу, пока городская администрация не рассчитается с долгами по оплате их труда.
Единоборства, 28.12.2016 09:40
Егор Ткаченко отличился на «Янтарных перчатках»
Завершился XXI Международный турнир «Янтарные перчатки», посвященный памяти заслуженного тренера России Виктора Рубова.
Баскетбол, 21.12.2016 13:18
Достать кольцо!
Память Сергея Сенникова почтили на межрегиональном турнире.
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Калейдоскоп, 21.12.2016 12:24
Битва за контракт
Калейдоскоп, 21.12.2016 11:25
Юные теннисисты боролись за награды
Калейдоскоп, 13.12.2016 14:16
Биатлонист Максим Цветков завоевал «серебро»
Калейдоскоп, 13.12.2016 13:42
На пике
Единоборства, 07.12.2016 12:45
«Бронзовый» кулак
Калейдоскоп, 07.12.2016 11:13
В Череповце провели областной турнир по стрельбе из лука
Единоборства, 30.11.2016 13:44
Максим Ионов победил в турнире по боевому самбо
Баскетбол, 30.11.2016 12:30
Без поражений
Единоборства, 30.11.2016 11:31
Названы имена чемпионов области