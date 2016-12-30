Новое на сайте

Жизнь , 30.12.2016 08:00 Самое читаемое-2016 По традиции под занавес старого года подводим некоторые итоги. Что интересовало читателей нашего сайта на протяжении всех этих 12 месяцев?

По итогам года сайт газеты «Премьер» занял 27-е место в тематическом рейтинге газетных сайтов России по данным Openstat, то есть по сравнению с прошлым годом мы поднялись на целых три позиции (напомним, в 2015-м мы были в этом рейтинге на 30-м месте). Согласно Google Analytics, на нашем сайте за год побывало более 330 тысяч посетителей (чуть меньше, чем по итогам 2015-го), а всего зафиксировано почти 1 миллион 900 тысяч просмотров материалов сайта (это на 100 тысяч больше, чем за 2015 год!).

