Новое на сайте

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Образование, 18.01.2017 12:20
Припасть к «Истокам»-2
Родителям учеников московской школы №2065 удалось добиться отмены православного курса «Истоки», который преподавался по учебнику вологодского профессора Александра Камкина: во всех пятых классах он заменён на «Светскую этику».
Образование, 18.01.2017 09:19
Обратите внимание
В детском саду №32 «Рябинка» с родителей незаконно собирали деньги и довели состояние канализационных сетей до антисанитарии.
Люди, 17.01.2017 14:29
Лучших журналистов наградили в День российской печати
В областной филармонии 13 января награды получили редакции СМИ и лучшие журналисты.
Потребности, 17.01.2017 14:28
По справедливости
Сервисный телефонный номер «04» теперь сможет использовать только его владелец — АО «Газпром газораспределение Вологда».
Потребности, 17.01.2017 14:26
Долгожданное новоселье
8 семей в Белозерске получили ключи от новых квартир.
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Здоровье, 17.01.2017 14:22
«Скорая» для районов
Среда обитания, 17.01.2017 14:18
По пунктам
Среда обитания, 17.01.2017 14:17
В изоляции
Среда обитания, 13.01.2017 07:53
Рыночные отношения
Люди, 12.01.2017 13:03
Продолжатель династии
Среда обитания, 12.01.2017 10:00
Дом с мезонином
Среда обитания, 11.01.2017 08:59
На краю земли
Жизнь, 10.01.2017 15:04
Уважаемые читатели!
Здоровье, 10.01.2017 13:02
Детям на здоровье
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Кадры, 18.01.2017 11:33
Теория вероятности
Глава УМВД России по Вологодской области Виталий Федотов может покинуть свой пост.
Бизнес, 17.01.2017 14:36
Не выдержали конкуренции
Еще одно сельхозпредприятие Вологодской области на грани банкротства. На свинокомплексе «Уломское» Череповецкого района в декабре прекращено осеменение животных.
Бизнес, 17.01.2017 14:35
Праздник должен быть у всех
Банк СГБ пригласил на новогодний праздник ребят из детских домов и малообеспеченных семей.
Кадры, 17.01.2017 14:32
На круги своя
Экс-начальник департамента финансов Администрации города Вологды Владимир Пешков занял место заместителя главы Администрации Сокольского муниципального района.
Бизнес, 13.01.2017 08:00
«Дедовский» метод
Российские и зарубежные компании в канун Нового года вовсю использовали вологодского Деда Мороза для продвижения своей продукции.
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Политика, 11.01.2017 11:09
Пошли на понижение
Политика, 11.01.2017 09:08
Партбилет на стол
Транспорт, 10.01.2017 13:15
Победители розыгрыша билетов на самолёт от Вологодского авиационного предприятия определились накануне Нового года
Бизнес, 10.01.2017 13:14
Умная экономика
Бизнес, 10.01.2017 13:13
Строителям дан еще один шанс не ошибиться
Кадры, 10.01.2017 13:11
Смена власти
Тенденции, 29.12.2016 11:42
ОЖИДАНИЯ-2017: что год грядущий нам готовит?
Деньги, 29.12.2016 08:07
Зеркало экономики
Деньги, 28.12.2016 10:09
Минус на минус
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Происшествия, 19.01.2017 11:04
Девушка с татуировкой панды
24-летнюю вологжанку нашли мертвой в самом центре города.
Криминал, 18.01.2017 12:07
За ру(б)лём
Главный врач БУЗ ВО «Череповецкая городская больница №2» Сергей Жуков может лишиться должности в результате громкого уголовного дела о взятке.
Происшествия, 18.01.2017 10:37
Проморгали
Полицейский патруль, прибыв по жалобе соседей на улицу Щетинина, не заметил… труп.
Пожары, 17.01.2017 16:05
Ночь перед Рождеством
Шесть семей в Грязовце из-за пожара остались без жилья. Среди них есть и молодые семьи с детьми.
Громкое дело, 13.01.2017 07:24
Бремя власти
Следственный комитет предъявил окончательные обвинения бывшим главам Кичменгско-Городецкого, Бабушкинского и Усть-Кубинского районов.
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Громкое дело, 23.12.2016 08:00
Подменный пункт
Громкое дело, 22.12.2016 15:23
Миллионер поНЕВОЛЕ
Криминал, 22.12.2016 13:08
Лобовое столкновение
Громкое дело, 22.12.2016 12:01
Риммер против России
Криминал, 21.12.2016 11:09
Заначка на «черный день»
Происшествия, 21.12.2016 11:01
С волчьим билетом
Криминал, 14.12.2016 13:12
Замаскировались
Происшествия, 14.12.2016 12:10
Уха из нельмы обойдется в сумму от 100 до 300 тысяч рублей
Криминал, 14.12.2016 11:13
Неисполненный заказ
Происшествия, 14.12.2016 11:11
В Грязовце хулиганы переворачивают машины-малолитражки
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Кумиры, 19.01.2017 11:11
Жажда успеха
Группа «Аффинаж», в истории которой есть и вологодский след, претендует на «Чартову дюжину».
Культура, 19.01.2017 08:09
Душа хранит
3 января 2017 года Николаю Рубцову исполнился бы 81 год, а 19 января считается днем его памяти. И с каждым годом интерес к творчеству, к жизни и обстоятельствам гибели возрастает.
Тусовки, 11.01.2017 16:18
Ёлки-2017
Новый год известные вологжане отметили ударно, несмотря на сильные морозы.
Культура, 11.01.2017 12:17
Книжный Олимп-2016
«Премьер» называет лучшие книги вологодских авторов, выпущенные в 2016 году.
Кумиры, 29.12.2016 08:46
Старик-разбойник
Легендарный писатель и оппозиционер Эдуард Лимонов 17 декабря впервые посетил Вологду.
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Кино/ТВ, 27.12.2016 15:15
Открытая страница
Кумиры, 22.12.2016 10:16
Олег ХАКМАН: «Ещё не вечер»
Кумиры, 21.12.2016 15:18
Народная инициатива
Культура, 21.12.2016 12:12
По кирпичику-2
Культура, 20.12.2016 14:10
Госприемка шедевра
Кумиры, 15.12.2016 11:14
Личное дело
Культура, 07.12.2016 11:05
Удобства для стихов
Выставки, 06.12.2016 14:09
Краски единства
Кино/ТВ, 06.12.2016 14:07
Кино равных возможностей
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Туризм, 18.01.2017 15:13
Мороз – Красный нос
Великий Устюг стал лидером в рейтинге самых популярных малых городов в России, несмотря на новогодние морозы и проблемы с транспортной доступностью.
Как это было, 13.01.2017 06:58
Скорчил рожу...
Год Обезьяны уходит в прошлое. Оглядываясь назад, ловишь себя на мысли, что порезвилась она вволю.
Религия, 12.01.2017 15:20
Символы возрождения
Православные жители региона активно восстанавливают разрушенные храмы по всей Вологодской области.
Туризм, 28.12.2016 16:16
На каникулах по Вологодчине
Практически половина россиян, покупающих туры на новогодние праздники, предпочитают отдыхать внутри страны. Вологжане не исключение.
Зверье мое, 22.12.2016 13:24
Добрые «колючки»
В Вологде становится модно держать дома карликовых африканских ежей.
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Зверье мое, 22.12.2016 10:23
Бессонница косолапого
Как это было, 15.12.2016 18:47
Оперный шпион
Увлечения, 15.12.2016 16:15
Лаборатория «Морозко»
Как это было, 08.12.2016 10:12
Оглянуться в будущее
Туризм, 07.12.2016 11:11
В десятке лучших
Авто, 06.12.2016 14:10
Андрей Травников: «Проект платных парковок «сырой»
Увлечения, 29.11.2016 14:29
Увлечение Юрия Сапожникова
Увлечения, 24.11.2016 11:02
Общее дело
Туризм, 23.11.2016 12:00
Первые в экотуризме
Туризм, 17.11.2016 12:28
Автостопом не по Европам
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Калейдоскоп, 19.01.2017 09:14
Олимпийский резерв
Вологодские СДЮСШОР не смогли в 2016 году получить помощь из федерального бюджета из-за юридических тонкостей.
Калейдоскоп, 18.01.2017 07:16
Морозы не испугали «сеньоров»
Традиционный «Кубок сеньоров» для спортсменов старшего возраста прошёл с 3 по 5 января в Кириллове.
Баскетбол, 17.01.2017 14:08
На пике?
Накануне матча с лидером Премьер-лиги — командой «УГМК» — «Чеваката» идёт на четвёртом месте в чемпионате.
Калейдоскоп, 10.01.2017 12:50
Знай нашу!
Юлия Чекалева показала лучший среди россиянок результат на «Тур де Ски».
Калейдоскоп, 28.12.2016 12:19
Замаскировались
В ЦБИ состоялся спортивный карнавал.
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Калейдоскоп, 28.12.2016 11:20
Вологжане приняли участие во всероссийских соревнованиях
Калейдоскоп, 28.12.2016 11:17
Судейский бунт
Единоборства, 28.12.2016 09:40
Егор Ткаченко отличился на «Янтарных перчатках»
Баскетбол, 21.12.2016 13:18
Достать кольцо!
Калейдоскоп, 21.12.2016 12:24
Битва за контракт
Калейдоскоп, 21.12.2016 11:25
Юные теннисисты боролись за награды
Калейдоскоп, 13.12.2016 14:16
Биатлонист Максим Цветков завоевал «серебро»
Калейдоскоп, 13.12.2016 13:42
На пике
Единоборства, 07.12.2016 12:45
«Бронзовый» кулак