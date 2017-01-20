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Вопросы и ответы

Новое на сайте

Рекламный слоган коммерческой компании несколько сотрудников Бюро судмедэкспертизы взяли на вооружение. | Фото Марины Черновой
Громкое дело, 20.01.2017 08:00

Бизнес на смерти

Сотрудник вологодского бюджетного учреждения «Бюро судмедэкспертизы» открыл в своем здании коммерческую структуру.


Вот уже двенадцать лет до 15.00 мужчина и его коллеги работают на государство, а остальную часть дня — на себя. Антимонопольная служба по Вологодской области выявила эти нарушения и возбудила дело. (Перед вами — второй материал из цикла журналистских расследований об «особенностях» похоронного дела в Вологде. Первый, «Подменный пункт», был опубликован в номере от 20 декабря 2016 года).

...10 часов утра 18 августа 2016 года. В коридоре Бюро судмедэкспертизы на Пошехонском шоссе — родственники, которые платят за туалет тел умерших. В среднем это 2-2,5 тысячи рублей.
Тёмная зона
Бизнес, 20.01.2017 07:42

Тёмная зона

11 предприятий областной столицы потерпели убытки вследствие крупной техногенной аварии на частной подстанции «Ява» на улице Промышленной, 12.

 
Короли госзаказа-2016
Деньги, 20.01.2017 07:13

Короли госзаказа-2016

«Премьер» составил рейтинг поставщиков по государственным закупкам по итогам 2016 года.

 
Робинзон уходит от погони
Как это было, 19.01.2017 15:16

Робинзон уходит от погони

На склоне лет герой знаменитого романа Даниэля Дефо предпринял еще одно путешествие, «рассекретить» которое удалось лишь три века спустя.

 

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Самое читаемое (обновлено!)
топ-10 недели (10.01.2017 - 16.01.2017):
  1. Вологодские политики под Новый год заместили сразу три выборные должности (582 просмотра)
    2. 28 декабря заместитель председателя комитета по образованию ЗСО Елена Бахтенко была утверждена на сессии областного парламента на вакантное место депутата, работающего на постоянной основе.
  2. Рыночные отношения (518)
    3. 100%-ный пакет акций Вологодского городского рынка продан за 154125000 рублей.
  3. Дом с мезонином (476)
    4. В 136 тысяч рублей оценен памятник архитектуры в стиле деревянный ампир постройки начала XIX века.
  4. Ёлки-2017 (453)
    5. Новый год известные вологжане отметили ударно, несмотря на сильные морозы.
  5. Пошли на понижение (446)
    6. Областные депутаты понизили прожиточный минимум пенсионеров и продлили мораторий на транспортные льготы.
  6. Бремя власти (421)
    7. Следственный комитет предъявил окончательные обвинения бывшим главам Кичменгско-Городецкого, Бабушкинского и Усть-Кубинского районов.
  7. На краю земли (327)
    8. Без малого две недели люди, живущие в отрезанных от «большой земли» лесных поселках станции Семигородняя Харовского района, оставались без подвоза свежих продуктов.
  8. Продолжатель династии (275)
    9. Молодой скульптор, окончив престижный питерский вуз, стал единственным жителем тотемской деревни Орловка.
  9. Смена власти (263)
    10. Новым директором ПАТП-1 станет бывший заместитель генерального директора ПАТП-2, генеральный директор некоммерческого партнерства «Вологодские перевозчики пассажиров» Евгений Вахрамеев.
  10. Строителям дан еще один шанс не ошибиться (257)
    11. В конце года директор Ассоциации «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины» Анна Леонова дала достаточно развернутую информацию в СМИ о ходе реализации 372-ФЗ от 03.07.2016.
топ-10 месяца (13.12.2016 - 16.01.2017):
  1. Миллионер поНЕВОЛЕ (2086)
    2. Заместитель главы Администрации Сокольского района Михаил Романов арестован по подозрению во взятке.
  2. Риммер против России (1010)
    3. Российская Федерация согласилась выплатить осужденному в 2012 году предпринимателю Александру Риммеру компенсацию в сумме 4550 евро.
  3. Военный приют (981)
    4. Бывшая военная база ПВО станет новым муниципальным кладбищем.
  4. Неисполненный заказ (946)
    5. 54 потерпевших со всей России обратились в Вологодское УМВД с заявлениями о мошенничестве известного в городе мебельного салона.
  5. Заначка на «черный день» (903)
    6. В отношении директора федерального подразделения Росрезерва в Вологде возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями».
  6. ОЖИДАНИЯ-2017: что год грядущий нам готовит? (851)
    7. Представляем обзор наиболее существенных нововведений и изменений, которые коснутся всех вологжан.
  7. В ожидании реальности (829)
    8. Вологодские строители отказываются продавать готовое жилье по ценам, которые предлагает федеральная программа по расселению из ветхого и аварийного жилья.
  8. Подменный пункт (819)
    9. В морге вологодской областной больницы снова подменили покойника.
  9. Лобовое столкновение (655)
    10. В сокольскую больницу обратился таксист с... ножом во лбу.
  10. Глава Вологды опустился на предпоследнее место в медиарейтинге (636)
    11. Компания «Медиалогия» опубликовала свежий рейтинг.
Дни рождения
сегодня

МЕТЁЛКИН Александр Юрьевич, депутат Вологодской городской Думы, председатель ВРОО «Вологодское объединение поисковиков»

 

ТАКАНОВ Владимир Борисович, руководитель ОАО «Вологодский текстиль»

 

ТЮРИН Вадим Александрович, бывший исполнительный директор МУП «Вологодский городской рынок»

 
23 января

МИХАЙЛОВА Елена Евгеньевна, президент Нотариальной палаты Вологодской области

 
24 января

КУЗНЕЦОВА Ирина Анатольевна, руководитель Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

 

СНЕГИРЕВ Борис Викторович, бывший председатель Контрольно-счетной палаты области

 
Мнения
Резонанс, 22.11.2016 13:55

Опровержение

15 ноября 2016 года в газете «Премьер-новости за неделю» № 45 (993) на стр. 4 была опубликована статья «Дорогие дороги» Александра Тельтевского.

 
Злоба дня, 12.10.2016 11:58

Ошибка в маршруте

Недавно со мной произошел курьез: таксистка везла меня на Дальнюю, 30 в гости к друзьям, а привезла на Дальнюю, 34, сама того не заметив.

 
Женский взгляд, 12.10.2016 10:58

Нелюбимая

Чтобы любить российскую систему коммунального хозяйства, там, наверное, нужно работать. Просто так любить их тяжело. Они противятся этому светлому чувству.

 
Злоба дня, 05.10.2016 10:42

Минусы и плюсы

Удивительно, как в современном мире меняются знаки нравственных оценок с плюса на минус и с минуса на плюс.

 
Женский взгляд, 05.10.2016 06:43

С Днем учителя!

В жизни мне встречались разные учителя.

 
Вопрос-ответ
18.01.2017 10:29

Какова норма?

«В прошедшие холода в нашем доме по ул. Добролюбова, 32 практически во всех квартирах держалась температура +13оС. Подскажите, какими должны быть в квартире температура и давление?»

 
18.01.2017 09:30

Дадут ли выходной?

«Может ли работодатель отказать в предоставлении выходного дня, который я прошу оформить за свой счет?»

 
18.01.2017 08:31

Как вернуть квартиру государству?

«Можно ли расприватизировать квартиру? И, если можно, то как?»

 
18.01.2017 07:31

Можно ли установить насос?

«Живу в Тепличном микрорайоне, дом 16. У нас на 5 этаже настолько плохой напор воды, что не включается даже газовая колонка. Могу я установить насос принудительной подкачки воды?»

 
11.01.2017 11:05

Что не опишут приставы?

«Какое имущество не имеют права описывать и изымать судебные приставы? Могут ли описать призы и государственные награды?»

 
Деньги тут
Персоналии
Место действия
Предприятия, организации
Новости компаний
17.01.2017 14:34Праздник должен быть у всех
17.01.2017 14:18По пунктам
10.01.2017 13:15Победители розыгрыша билетов на самолёт от Вологодского авиационного предприятия определились накануне Нового года
10.01.2017 13:14Умная экономика
10.01.2017 13:13Строителям дан еще один шанс не ошибиться
10.01.2017 13:02Детям на здоровье
27.12.2016 13:05Вкус бизнеса
27.12.2016 13:04Ставка на экологически чистую утилизацию отходов
27.12.2016 13:03Вологда выбрала лучших экспортеров-2016!
27.12.2016 13:01Как стать экспортером
Тэги
«Аффинаж», «Истоки», Кириллов, ПС «Ява», Робинзон Крузо, «Рябинка», СДЮСШОР, «Чартова дюжина», «Чеваката», банкротство, взятки, выходные, госзаказ, детсады, дороги, жилье, земельные участки, канализация, конкурсы, конфликты, морозы, награды, назначения, напор воды, нормы температуры, отключение света, отравления, призыв, путешествия, пьяный за рулем, расприватизация, расследования, рейтинги, рыбалка, свинокомплексы, скандалы, «скорая помощь», труп на улице, убийства
Доброе дело
Хорошие люди

Общество
Припасть к «Истокам»-2
Образование, 18.01.2017 12:20

Припасть к «Истокам»-2

Родителям учеников московской школы №2065 удалось добиться отмены православного курса «Истоки», который преподавался по учебнику вологодского профессора Александра Камкина: во всех пятых классах он заменён на «Светскую этику».

 
Обратите внимание
Образование, 18.01.2017 09:19

Обратите внимание

В детском саду №32 «Рябинка» с родителей незаконно собирали деньги и довели состояние канализационных сетей до антисанитарии.

 
Лучших журналистов наградили в День российской печати
Люди, 17.01.2017 14:29

Лучших журналистов наградили в День российской печати

В областной филармонии 13 января награды получили редакции СМИ и лучшие журналисты.

 
По справедливости
Потребности, 17.01.2017 14:28

По справедливости

Сервисный телефонный номер «04» теперь сможет использовать только его владелец — АО «Газпром газораспределение Вологда».

 
Долгожданное новоселье
Потребности, 17.01.2017 14:26

Долгожданное новоселье

8 семей в Белозерске получили ключи от новых квартир.

 
 
Аты-баты, 17.01.2017 14:25

На 100%

Здоровье, 17.01.2017 14:22

«Скорая» для районов

Среда обитания, 17.01.2017 14:18

По пунктам

Среда обитания, 17.01.2017 14:17

В изоляции

Среда обитания, 13.01.2017 07:53

Рыночные отношения

Люди, 12.01.2017 13:03

Продолжатель династии

Среда обитания, 12.01.2017 10:00

Дом с мезонином

Среда обитания, 11.01.2017 08:59

На краю земли

Жизнь, 10.01.2017 15:04

Уважаемые читатели!

Здоровье, 10.01.2017 13:02

Детям на здоровье

Остальные материалы раздела
Политэкономия
Теория вероятности
Кадры, 18.01.2017 11:33

Теория вероятности

Глава УМВД России по Вологодской области Виталий Федотов может покинуть свой пост.

 
Не выдержали конкуренции
Бизнес, 17.01.2017 14:36

Не выдержали конкуренции

Еще одно сельхозпредприятие Вологодской области на грани банкротства. На свинокомплексе «Уломское» Череповецкого района в декабре прекращено осеменение животных.

 
Праздник должен быть у всех
Бизнес, 17.01.2017 14:35

Праздник должен быть у всех

Банк СГБ пригласил на новогодний праздник ребят из детских домов и малообеспеченных семей.

 
На круги своя
Кадры, 17.01.2017 14:32

На круги своя

Экс-начальник департамента финансов Администрации города Вологды Владимир Пешков занял место заместителя главы Администрации Сокольского муниципального района.

 
«Дедовский» метод
Бизнес, 13.01.2017 08:00

«Дедовский» метод

Российские и зарубежные компании в канун Нового года вовсю использовали вологодского Деда Мороза для продвижения своей продукции.

 
 
Политика, 11.01.2017 11:09

Пошли на понижение

Политика, 11.01.2017 09:08

Партбилет на стол

Транспорт, 10.01.2017 13:15

Победители розыгрыша билетов на самолёт от Вологодского авиационного предприятия определились накануне Нового года

Бизнес, 10.01.2017 13:14

Умная экономика

Бизнес, 10.01.2017 13:13

Строителям дан еще один шанс не ошибиться

Кадры, 10.01.2017 13:11

Смена власти

Кадры, 10.01.2017 13:10

Вологодские политики под Новый год заместили сразу три выборные должности

Тенденции, 29.12.2016 11:42

ОЖИДАНИЯ-2017: что год грядущий нам готовит?

Деньги, 29.12.2016 08:07

Зеркало экономики

Деньги, 28.12.2016 10:09

Минус на минус

Остальные материалы раздела
Неприятности
Девушка с татуировкой панды
Происшествия, 19.01.2017 11:04

Девушка с татуировкой панды

24-летнюю вологжанку нашли мертвой в самом центре города.

 
За ру(б)лём
Криминал, 18.01.2017 12:07

За ру(б)лём

Главный врач БУЗ ВО «Череповецкая городская больница №2» Сергей Жуков может лишиться должности в результате громкого уголовного дела о взятке.

 
Проморгали
Происшествия, 18.01.2017 10:37

Проморгали

Полицейский патруль, прибыв по жалобе соседей на улицу Щетинина, не заметил… труп.

 
Ночь перед Рождеством
Пожары, 17.01.2017 16:05

Ночь перед Рождеством

Шесть семей в Грязовце из-за пожара остались без жилья. Среди них есть и молодые семьи с детьми.

 
Бремя власти
Громкое дело, 13.01.2017 07:24

Бремя власти

Следственный комитет предъявил окончательные обвинения бывшим главам Кичменгско-Городецкого, Бабушкинского и Усть-Кубинского районов.

 
 
Громкое дело, 23.12.2016 08:00

Подменный пункт

Громкое дело, 22.12.2016 15:23

Миллионер поНЕВОЛЕ

Криминал, 22.12.2016 13:08

Лобовое столкновение

Громкое дело, 22.12.2016 12:01

Риммер против России

Криминал, 21.12.2016 11:09

Заначка на «черный день»

Происшествия, 21.12.2016 11:01

С волчьим билетом

Криминал, 14.12.2016 13:12

Замаскировались

Происшествия, 14.12.2016 12:10

Уха из нельмы обойдется в сумму от 100 до 300 тысяч рублей

Криминал, 14.12.2016 11:13

Неисполненный заказ

Происшествия, 14.12.2016 11:11

В Грязовце хулиганы переворачивают машины-малолитражки

Остальные материалы раздела
Светский хроник
Жажда успеха
Кумиры, 19.01.2017 11:11

Жажда успеха

Группа «Аффинаж», в истории которой есть и вологодский след, претендует на «Чартову дюжину».

 
Душа хранит
Культура, 19.01.2017 08:09

Душа хранит

3 января 2017 года Николаю Рубцову исполнился бы 81 год, а 19 января считается днем его памяти. И с каждым годом интерес к творчеству, к жизни и обстоятельствам гибели возрастает.

 
Ёлки-2017
Тусовки, 11.01.2017 16:18

Ёлки-2017

Новый год известные вологжане отметили ударно, несмотря на сильные морозы.

 
Книжный Олимп-2016
Культура, 11.01.2017 12:17

Книжный Олимп-2016

«Премьер» называет лучшие книги вологодских авторов, выпущенные в 2016 году.

 
Старик-разбойник
Кумиры, 29.12.2016 08:46

Старик-разбойник

Легендарный писатель и оппозиционер Эдуард Лимонов 17 декабря впервые посетил Вологду.

 
 
Кино/ТВ, 27.12.2016 15:15

Открытая страница

Кумиры, 22.12.2016 10:16

Олег ХАКМАН: «Ещё не вечер»

Кумиры, 21.12.2016 15:18

Народная инициатива

Культура, 21.12.2016 12:12

По кирпичику-2

Культура, 20.12.2016 14:10

Госприемка шедевра

Кумиры, 15.12.2016 11:14

Личное дело

Кумиры, 07.12.2016 12:06

Зажгли!

Культура, 07.12.2016 11:05

Удобства для стихов

Выставки, 06.12.2016 14:09

Краски единства

Кино/ТВ, 06.12.2016 14:07

Кино равных возможностей

Остальные материалы раздела
Интересы
Мороз – Красный нос
Туризм, 18.01.2017 15:13

Мороз – Красный нос

Великий Устюг стал лидером в рейтинге самых популярных малых городов в России, несмотря на новогодние морозы и проблемы с транспортной доступностью.

 
Скорчил рожу...
Как это было, 13.01.2017 06:58

Скорчил рожу...

Год Обезьяны уходит в прошлое. Оглядываясь назад, ловишь себя на мысли, что порезвилась она вволю.

 
Символы возрождения
Религия, 12.01.2017 15:20

Символы возрождения

Православные жители региона активно восстанавливают разрушенные храмы по всей Вологодской области.

 
На каникулах по Вологодчине
Туризм, 28.12.2016 16:16

На каникулах по Вологодчине

Практически половина россиян, покупающих туры на новогодние праздники, предпочитают отдыхать внутри страны. Вологжане не исключение.

 
Добрые «колючки»
Зверье мое, 22.12.2016 13:24

Добрые «колючки»

В Вологде становится модно держать дома карликовых африканских ежей.

 
 
Зверье мое, 22.12.2016 10:23

Бессонница косолапого

Как это было, 15.12.2016 18:47

Оперный шпион

Увлечения, 15.12.2016 16:15

Лаборатория «Морозко»

Как это было, 08.12.2016 10:12

Оглянуться в будущее

Туризм, 07.12.2016 11:11

В десятке лучших

Авто, 06.12.2016 14:10

Андрей Травников: «Проект платных парковок «сырой»

Увлечения, 29.11.2016 14:29

Увлечение Юрия Сапожникова

Увлечения, 24.11.2016 11:02

Общее дело

Туризм, 23.11.2016 12:00

Первые в экотуризме

Туризм, 17.11.2016 12:28

Автостопом не по Европам

Остальные материалы раздела
Спорт
Олимпийский резерв
Калейдоскоп, 19.01.2017 09:14

Олимпийский резерв

Вологодские СДЮСШОР не смогли в 2016 году получить помощь из федерального бюджета из-за юридических тонкостей.

 
Морозы не испугали «сеньоров»
Калейдоскоп, 18.01.2017 07:16

Морозы не испугали «сеньоров»

Традиционный «Кубок сеньоров» для спортсменов старшего возраста прошёл с 3 по 5 января в Кириллове.

 
На пике?
Баскетбол, 17.01.2017 14:08

На пике?

Накануне матча с лидером Премьер-лиги — командой «УГМК» — «Чеваката» идёт на четвёртом месте в чемпионате.

 
Знай нашу!
Калейдоскоп, 10.01.2017 12:50

Знай нашу!

Юлия Чекалева показала лучший среди россиянок результат на «Тур де Ски».

 
Замаскировались
Калейдоскоп, 28.12.2016 12:19

Замаскировались

В ЦБИ состоялся спортивный карнавал.

 
 
Калейдоскоп, 28.12.2016 11:20

Вологжане приняли участие во всероссийских соревнованиях

Калейдоскоп, 28.12.2016 11:17

Судейский бунт

Единоборства, 28.12.2016 09:40

Егор Ткаченко отличился на «Янтарных перчатках»

Баскетбол, 21.12.2016 13:18

Достать кольцо!

Калейдоскоп, 21.12.2016 12:24

Битва за контракт

Калейдоскоп, 21.12.2016 11:25

Юные теннисисты боролись за награды

Калейдоскоп, 13.12.2016 14:16

Биатлонист Максим Цветков завоевал «серебро»

Калейдоскоп, 13.12.2016 13:42

На пике

Баскетбол, 09.12.2016 08:00

Вне игры

Единоборства, 07.12.2016 12:45

«Бронзовый» кулак

Остальные материалы раздела
Редакция областной газеты «Премьер — новости за неделю»
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